« Je ne vois pas la ressemblance avec Arafat », Angela Lova montre une photo de son enfant

Pour la première fois depuis ses révélations sur son prétendu enfant avec DJ Arafat, la chanteuse Angela Lova a montré une photo de son enfant le samedi 9 juillet 2022.

Angela Lova ne rate aucune occasion pour insister qu’elle a un enfant avec DJ Arafat. Sa dernière prise de parole publique était son intervention sur l’émission accusé, levez-vous de Trace Côte d’Ivoire samedi dernier. Lors de sa déposition sur les faits qui lui sont reprochés, le procureur (Stoni Ndlr) lui a demandé une photo de l’enfant qu’elle dit avoir eu avec DJ Arafat.

« Le sang d’Arafat est fort hein, on a vu que tous ses enfants lui ressemblent à la goutte près. Est-ce qu’on peut voir dans votre téléphone sans qu’on ne le montre pour préserver l’innocence de l’enfant? », a demandé Stoni. Après quelques secondes d’hésitation suivi de l’assurance de la cour de ne pas montrer la photo au public, Angela Lova déverrouille son téléphone et montre une photo au juge, à la greffière puis au procureur. De quoi s’agit -t-il en réalité? Difficile de le dire mais d’après Stoni , l’enfant a fait des rasta et portait des lunettes comme Arafat.

Pas de ressemblance ?

Mais s’étonne-t-il : « C’est lui qui est là? Il a fait rasta hein Attendez! Ce petit mignon garçon ressemble à Arafat? ». Sans faire dans la dentelle, la greffière a préféré rester neutre dans ce procès. « Je ne vois pas de ressemblance… avec Arafat », va crier le juge (Euloge Ndlr) qui sera soutenu par Stoni. « C’est dommage que vous ne puissiez pas voir. Est-ce que vous ne vous êtes pas un peu trompée sur le père? Parce que l’enfant … aah lààà, il ne ressemble pas à Arafat », a-t-il tranché.

Dans la même émission, la chanteuse ivoirienne Angela Lova a fait une grosse bourde sur le père de son prétendu enfant de 05 ans qu’elle attribue depuis quelques semaines à Arafat DJ. « Didier c’est quelqu’un qui a deux personnalités, il est artiste, il est Didier. Donc, moi je parle de Didier, je parle de Didier… Arafat. Je parle de l’homme, je ne parle pas de l’artiste », a-t-elle déclaré.

Bien que cette clarification sème le flou dans ses idées, la jeune femme de 24 ans a promis rendre visite à Tina Glamour pour lui présenter le prétendu fils qu’elle aurait eu avec DJ Arafat.