Cyril Hanouna s’est exprimé, lundi 31 août, sur sa relation avec sa chroniqueuse Shana Loustau, en direct dans son émission « Tout beau tout n9uf » (TBT9) sur W9, affirmant « ne pas supporter d’être séparé » d’elle, après plusieurs mois de rumeurs sur leur couple.

Les deux personnalités alimentent les spéculations depuis plusieurs mois. Photographiés ensemble à Saint-Tropez cet été, ils avaient déjà suscité des interrogations au printemps, après un week-end remarqué à Marbella.

Sur le plateau, l’animateur a d’abord tenu à clarifier ce séjour à Marbella : « Il ne s’est rien passé entre Shana et moi à Marbella », a-t-il affirmé.

Interrogé sur leurs vacances d’été, Cyril Hanouna a reconnu avoir passé du temps avec Shana Loustau : « On a eu la chance de passer les vacances ensemble, on s’est retrouvés à Saint-Tropez. Les paparazzades ne sont pas voulues du tout », a-t-il précisé.

« Je ne supporte pas d’être séparé de Shana »

C’est une question du chroniqueur Gilles Verdez qui a poussé l’animateur à se montrer plus direct. « Oui, je ne supporte pas d’être séparé de Shana », a déclaré Cyril Hanouna en direct. Shana Loustau a répondu qu’elle non plus ne supportait pas d’être séparée de l’animateur, avant d’ajouter vivre avec lui.

Le statut officiel du couple reste en suspens

Relancé par Gilles Verdez sur le fait de savoir s’ils étaient « officiellement en couple », Cyril Hanouna a choisi de ne pas répondre immédiatement. « La réponse demain ! », a-t-il lancé avant de couper l’antenne, sans confirmer davantage à ce stade.