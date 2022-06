« Je ne suis pas une briseuse de foyer, j’ai rencontré … », ce rétropédalage de Josey avec Serey Dié

Vendredi dernier, l’ancien capitaine des éléphants de la Côte d’Ivoire Serey Dié a confirmé qu’il vit en couple avec la chanteuse Josey. Et pourtant, il y a 5 ans passé, l’artiste avait évoqué leur rupture en annonçant avoir rencontré l’homme de sa vie suite aux polémiques déclenchées par la naissance de son premier enfant avec Serey Dié.

Si , il y a cinq ans passé, c’est Josey qui annonçait à qui veut l’entendre qu’elle n’est plus avec Serey Dié, aujourd’hui, c’est Serey Dié qui assume publiquement leur relation amoureuse en révélant sa rupture avec sa femme Aline. Or, critiquée et traitée de voleuse de mari il y a quelques années, la chanteuse avait décidé de tourner la page Serey Dié.

Josey joue au cache-cache, Serey Dié assume

”Je ne suis plus avec Serey Dié. C’est le père de mon fils, mais je ne suis pas une briseuse de foyer », avait balancé Josey il y a quelques années comme pour se libérer des lynchages que lui infligeaient les internautes. Josey est même allée plus loin en ajoutant avoir rencontré quelqu’un d’autre. « J’ai rencontré à nouveau un homme qui connait ma valeur. Je suis donc en couple”, avait-elle confié à l’époque.

Mais visiblement, ce n’était qu’un vain mot, puisque le couple file le parfait amour que Serey Dié a assumé publiquement comme un bon guerrier vendredi nuit. « J’ai deux enfants avec elle, le dernier est né le mois passé, un garçon, il est né le 20 du mois passé. Et oui, c’est ma compagne, je suis avec elle, par la grâce de Dieu, tout se passe bien », a avoué Serey Dié qui confond ainsi Josey.