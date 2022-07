« Je ne suis pas heureux actuellement parce que… », Elown du groupe Kiff no beat

Malgré son succès fulgurant dans le showbiz, Elown Kiff no beat n’est pas heureux. Connu comme l’un des meilleurs rappeurs de la Côte d’Ivoire, Elown a donné les raisons de ce sentiment d’inaccompli qu’il a dans un entretien accordé à First Mag.

Qui l’aurait cru? Elown, membre influent du groupe Kiff no beat n’est pas heureux après 10 ans de règne dans le rap ivoire. Visiblement, Elown n’aurait jamais voulu évoluer en solo. « Au stade où je suis aujourd’hui, je peux dire que je suis un enfant d’instituteur qui a réussi à s’imposer dans la musique mais je préfère quand on est heureux ensemble », a-t-il déclaré.

Il résume toujours sa vie sur le bonheur parce que dit-il, tout ce que chacun fait, c’est pour être heureux. « Je ne suis pas heureux actuellement parce qu’on n’est pas tous heureux ensemble, c’est-à-dire tous les membres du groupe Kiff no beat. C’est comme quand j’ai eu le BAC, j’étais le seul à l’avoir eu parmi les gens avec lesquels j’ai étudiés. Donc je n’étais pas aussi heureux. C’est pareil quand j’ai remporté le Trophée Afrima, j’aurais aimé que ça soit un trophée de Kiff no beat, qu’on soit tous à la cérémonie et que chacun ait son Trophée, quand j’ai une gloire seul, ça ne me plaît pas‘’, a-t-il expliqué.

Pour rappel Elown du groupe Kiff no beat s’est lancé dans une carrière solo au même titre que Didi B, Jochar, Black K et Eljay. Les titres qu’il a dévoilés en solo ont été adoptés par les mélomanes ivoiriens avec des scores de deux à près de cinq millions de vue sur YouTube. Mais ce qui manque à l’artiste Elown, c’est la résurrection du groupe Kiff no beat.