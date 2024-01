« Je ne peux pas leur trouver d’excuses », Didier Drogba après l’humiliation de la Côte d’Ivoire 

-Publicité-

Ce lundi 22 Janvier, la Côte d’Ivoire, pays organisateur de la CAN s’est inclinée 4-0 face à la Guinée équatoriale. « Je ne peux pas leur trouver d’excuses sur le point de vue de l’animation tactique » a déclaré l’ancien capitaine des Eléphants, Didier Drogba.

La défaite des éléphants face à la Guinée équatoriale a suscité plusieurs réactions dont celles de l’ancien capitaine des Eléphants, Didier Drogba. Pour l’ancien joueur de Chelsea FC, il faut remettre en question l’engagement des ses Éléphants pendant cette CAN 2023.

« Je pense que ce qu’il faut remettre en question aujourd’hui, c’est l’engagement. L’engagement de nos jeunes frères, je pense qu’ils avaient envie, mais ça ne s’est pas matérialisé sur le terrain », a déclaré Didier Drogba sur NCI, la Nouvelle Chaîne Ivoirienne. Et de continuer, » Il n’y avait pas d’agressivité offensive ou défensive ».

« Mais on va apprendre, on va apprendre. C’est de ces douleurs là que naissent les belles victoires, j’espère. Il va falloir se remettre au travail, se poser les bonnes questions, non seulement se poser les bonnes questions, mais prendre les bonnes décisions pour le football. » a fait savoir l’ex-footballeur international.