« Je ne parle pas de l’artiste », Angela Lova fait une bourde sur son prétendu enfant avec Arafat

La chanteuse ivoirienne Angela Lova a fait une grosse bourde sur le père de son prétendu enfant de 05 ans qu’elle attribue depuis quelques semaines à Arafat DJ.

Depuis quelques semaines, la chanteuse Angela Lova clame avoir eu un enfant avec DJ Arafat des suites d’une relation amoureuse cachée. Après son passage sur plusieurs chaînes de télévisions où son discours n’a pas changé, la jeune femme de 24 ans a été prise au mot ce samedi 09 juillet 2022 sur l’émission Accusé, levez-vous de Trace Côte d’ivoire.

En effet, après avoir étalé les faits comme d’habitude, une intervenante de l’émission a décidé de déchiffrer les lignes de ses confidences. « Je constate que les gens ne comprennent pas Angela. Tout ce que Angéla raconte , elle dit la vérité, seulement qu’elle ne parle pas d’Arafat mais de Didier son chéri ou son ex chéri », a expliqué l’internaute reçue au téléphone sur l’émission.

« A chaque fois qu’elle parle, elle vous dit: je ne parle pas d’Arafat mais de Didier. Mais comme nous, on aime le buzz, on prend le dessus », a-t-elle clarifié. Cette réaction a suscité une relance du procureur « Stoni ». « Vous parlez de Didier ou de Arafat », a-t-il demandé. Et à Angela Lova de se confondre : « Didier c’est quelqu’un qui a deux personnalités, il est artiste, il est Didier. Donc, moi je parle de Didier, je parle de Didier… Arafat. Je parle de l’homme, je ne parle pas de l’artiste », a-t-elle clairement expliqué.

Dans la suite de l’émission, Angela Lova a promis rendre visite à Tina Glamour pour lui présenter le prétendu fils qu’elle aurait eu avec DJ Arafat. A l’en croire, cette rencontre se fera après le concert de la mère de DJ Arafat prévu pour le 12 juillet 2022. Aussi s’est t-elle excusée d’avoir étalé sa vie privée sur les réseaux sociaux sans avoir joint Tina Glamour au préalable.