“Je ne me suis pas sentie respectée”, Jenni Hermoso raconte le moment du baiser forcé

Le 20 août dernier, lors de la célébration de la victoire de la sélection féminine espagnole en Coupe du Monde, Luis Rubiales, alors président de la Fédération espagnole de football, a donné un baiser de force à Jenni Hermoso. L’émission “Codigo 10” de la chaîne espagnole Cuatro a diffusé la déclaration complète de la joueuse lors de son témoignage devant la justice concernant cet incident.

“A la cérémonie de remise des médailles, il m’a donné la médaille“, explique-t-elle, relayé par RMC Sport. “Je salue la reine, j’embrasse sa fille et la personne suivante était Rubiales. Je le serre dans mes bras et la première chose que je dis quand je le serre dans mes bras, c’est ‘Dans quoi nous nous sommes embarqués’, il me saute dessus et je reste ferme. Quand il est descendu, la seule chose dont je me souviens, c’est qu’il m’a dit ‘Nous avons gagné cette Coupe du monde grâce à vous.’ La chose dont je me souviens, ce sont ses mains sur ma tête et son baiser sur la bouche.“

“Non, je ne m’y attendais même pas“, ajoute-t-elle. “Comment pourrais-je m’attendre à cela sur cette scène, lors d’une finale de Coupe du monde? Je n’ai même pas attendu ce moment et je ne sais rien de la manière dont cet acte se déroulerait. À ce moment-là, j’ai été choquée par cette célébration. Un fait historique qui nous a beaucoup coûté. À aucun moment je ne pourrais m’attendre à ce que cela se produise.

“c’était une personne digne de confiance”

“Oui, juste à cause de l’adrénaline je l’ai serré dans mes bras, c’était une personne digne de confiance et personne ne s’attendrait à cela, aussi spontané soit-il. Là, je n’ai pas eu le temps de réagir. Ça a duré quelques secondes et, instantanément, je suis descendue de scène avec mes coéquipières. La première chose que j’ai dite à Alexia (Putellas) et Irène (Paredes), c’est: “Hé, Rubiales vient de m’embrasser sur la bouche.” Alexia m’a dit: ‘Qu’est-ce que tu dis?’ Et j’ai dit : ‘Oui, oui. Très fort’.“

Jenni Hermoso, désormais joueuse au club mexicain de Pachuca, a expliqué qu’elle avait dû forcer sa réaction de joie lors de la célébration du titre mondial pour ne pas laisser le baiser gâcher ce moment historique. “On retourne aux vestiaires”, témoigne-t-elle. “Il y a une atmosphère de fête. Nous avons été champions. Nous ne l’avions pas imaginé. Et à la fin, mon sentiment à ce moment-là était que je ne pouvais pas détourner l’attention de l’événement qui s’était produit parce qu’il était historique. Nous avons dû profiter de quelque chose qui nous avait coûté si cher à réaliser.“

A la question-clé de savoir si le baiser était consensuel, Jenni Hermoso est très ferme: “À ce moment-là, j’ai essayé de serrer les dents et de continuer à profiter avec mes coéquipières. Je ne voulais pas regretter de ne pas avoir apprécié ce moment. Il était clair sur ce qui s’était passé. Je l’ai transmis à mes collègues dès ma descente. Je n’avais pas vu l’image du baiser jusqu’à ce qu’ils me la montrent dans le vestiaire. Quand on voit les images, c’est comme… ‘Est-ce que c’était réel?’”.

Jenni Hermoso parle ensuite des pressions exercées sur Luis Rubiales et son équipe à propos du baiser controversé. Elle décrit une conversation avec Rubiales où elle l’avertit que cet acte pourrait avoir des conséquences. Avant cela, elle précise que leur relation était formelle et cordiale en tant que joueuse et président.