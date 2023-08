« Je ne manque pas d’argent dans ma vie », Szczesny dézingue le football saoudien

-Publicité-

Dans des propos rapportés par Footmercato, Wojciech Szczesny s’est prononcé sur la vague de départ des joueurs vers l’Arabie saoudite cet été. Et le portier saoudien ne s’est pas montré tendre envers le championnat saoudien.

En ces derniers mois, le monde du football saoudien s’est métamorphosé, passant d’une scène nationale à une dimension internationale époustouflante. Les projecteurs se braquent désormais sur les plus prestigieux clubs du Royaume, qui réussissent l’exploit d’attirer des stars du ballon rond telles que Sadio Mané, Neymar, Karim Benzema ou encore Cristiano Ronaldo. Le marché des transferts estivaux en cours ne fait que confirmer cette tendance, avec une affluence significative de joueurs désireux de découvrir les charmes du football saoudien, fortement motivés par des salaires alléchants.

Réagissant à cette vague de transferts impressionnante, certains acteurs du monde du football expriment des réserves. C’est le cas du portier de la Juventus, Wojciech Szczesny, qui n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la nouvelle attractivité de la Saudi Pro League.

«Je n’ai aucun intérêt pour le football saoudien. Je ne manque pas d’argent dans ma vie. Je préfère les défis cool, et défendre le but de la Juventus est le défi le plus cool que je puisse me donner. Je ne lis pas beaucoup sur le football, mais je sais que quelques joueurs y sont allés et je ne suis pas surpris. Je comprends que quelqu’un puisse prendre une telle décision et cela semble assez logique. Mais je pense que cela vaut la peine d’avoir d’autres priorités que la poursuite de l’argent.», lâche-t-il avec dureté. Ses propos, rapportés par Footmercato, vont certainement faire parler.

