« Je ne mange plus, je suis devenue folle », la mère de Peter 007 en larmes et inconsolable (vidéo)

Au lendemain de son retour en Côte d’Ivoire, l’ivoirien Peter 007, ex-collaborateur de Laurent Gbagbo a été arrêté le mardi 29 novembre 2022. Anéantis par l’arrestation de leur fils, sa mère et son père ont adressé un message émouvant au président ivoirien Alassane Ouattara.

Exilé après l’arrestation de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l’ex-fiancé d’Emmanuelle Kéita a profité du processus de réconciliation pour rentrer en Côte d’Ivoire. Mais il a été interpellé à son hôtel à Abidjan, trois jours après son arrivée.

Il lui est reproché l’intention de déstabilisation dans des vidéos rendues publiques sur les réseaux sociaux. Pour la libération de leur fils, ses parents implorent la clémence d’Alassane Ouattara. Comme son père qui demande pardon, la mère de Peter s’est effondrée en larmes alors qu’elle suppliait Alassane Ouattara.

A l’en croire, en tant que mère, elle ne se retrouve plus depuis l’arrestation de son fils. « Depuis mardi je ne mange plus , je ne dors pas, je suis devenue folle, je demande pardon en tant que mère, mon fils a dit tout ce que je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire à mon fils d’aller insulter le procureur et le président« , a rassuré la mère de Peter 007.

Dans son message dont la vidéo émeut la toile, la mère de Peter 007 était en sanglot. « Les mots me manquent parce que je ne me retrouve pas depuis mardi, je ne mange pas, je ne dors pas, je ne peux rien faire. Mon président, je te demande pardon, c’est ton petit-fils« , a-t-elle lâché en larmes.

« La réconciliation est vraiment en marche »

Ancien membre des Forces spéciales du groupe de sécurité de la présidence de la république (Gspr) sous Laurent Gbagbo de 2000 à 2011, le cyber activiste Peter 007 était activement recherché pour répondre de ses actes. Mais il ne s’attendait pas à cette arrestation selon ses propos sur l’émission Allô Caviar du lundi 28 novembre 2022.

« Je tenais à remercier les autorités ivoiriennes, parce qu’avec tout ce qui s’est passé, connaissant ma position, je suis venu à Abidjan sans m’inquiéter. Ce n’est pas parce que je suis un Django ou un dur. C’est juste que j’ai vue que la réconciliation est vraiment en marche. Et je souhaite que cette réconciliation soit vraie. Donc, j’aimerais remercier le président Alassane Ouattara pour tout ce qu’il fait », avait-il déclaré.