« Je ne le nie pas », nouvelle réaction de DJ Léwis accusé d’avoir battu sa femme

Au cœur d’une polémique de violence conjugale sur son épouse, le chanteur ivoirien du coupé-décalé DJ Lewis a eu l’occasion de se prononcer sur le sujet ce vendredi 17 juin 2022. Interrogé par Konnie Touré sur Life TV, le concepteur de la danse Grippe aviaire sème visiblement le flou sur cette affaire.

Dans la rubrique le côté obscure de l’émission Life Week-end du vendredi 17 juin 2022, DJ Léwis a été interrogé sur la rumeur selon la quelle il aurait battu son épouse. Sans nier les faits, l’artiste a décidé de ne pas évoquer ce sujet dans les médias. « Je ne veux pas rentrer dans les détails », a lancé l’artiste qui semble intimider par la question. « Tu vas éclairer nos lanternes? », retorque l’animatrice.

Et au créateur du concept Kpangor de répondre cash : « Non, je n’en ai pas besoin, ce n’est pas possible. Parce que les lanternes, il en a beaucoup qui m’ont approché, et on était avec mon équipe, on avait décidé de ne jamais se prononcer sur ce cas là ».

« Je ne le nie pas »

Selon DJ Léwis, pour ce cas de figure, il a décidé personnelle de s’engager dans la lutte contre les violences conjugales. « Donc, il faut qu’on rétienne ça de moi. Après vous le savez hein, nous sommes dans un état de droit. La Côte d’Ivoire est un pays de Droit. Si cette histoire était vraiment avérée, je ne serai pas là parmi vous. Vous comprenez? », a-t-il insisté.

Toujours sur sa soif, l’animatrice Konnie Touré réplique: « Donc, tu es en train de nier ce qui a été rapporté? ». C’est à ce niveau que l’artiste a semblé semer le doute. « Je ne le nie pas, quand on nie, c’est parce qu’on (il s’arrête quelques secondes puis retrouve ses idées et continue Ndlr) je ne nie même pas parce que c’est faux. Ce qui est sûr, c’est faux. Violent jusqau’ààà ? non, ce n’est pas possible », a-t-il conclu. Il est donc clair que DJ Léwis ne nie pas avoir battu sa femme à une époque de sa vie.

Juste Crépin Gondo alerte puis se dédit

L’information selon laquelle DJ Léwis a battu sa femme a été lancée sur les réseaux sociaux dans une vidéo publiée par l’influenceur Ivoirien Juste Crépin Gondo le jeudi 10 Février 2022. A l’époque, le jeune bloggeur assurait détenir des preuves audio et des photos qui attestent que DJ Lewis aurait battu sa femme Djenny devant ses enfants et que l’affaire serait pendante devant la justice.

Mais un journaliste membre d’un réseau de lutte contre les violences faites aux femmes, est monté au créneau pour démentir les faits après vérification. « Faux. Il est 00h53 (ce jeudi nuit). On vient de chez lui (Dj Lewis), à Abata (…) Il n’a pas porté main à la bonne dame, à plus forte raison, défiguré son visage. La photo qui a circulé sur internet date de 2018. Un petit problème de couple, affaire de portable. En ce moment où j’écris, il est à la maison en compagnie de son épouse et ses enfants », a-t-il expliqué.

Après ce démenti du journaliste, Juste Crepin était revenu sur sa publication pour présenter ses excuses publiques non seulement à l’auteur du morceau à succès « Apoutchou » mais également à la gendarmerie de Bingerville.

DJ Léwis et la repentance

Pour rappel, dans une vidéo enregistrée aux cotés de son épouse Djenny et leurs enfants, le chanteur Ivoirien Kouya Igba Arsène alias DJ Lewis s’était déjà prononcé sur cette affaire de violence conjugale qui fait le chou gras des réseaux sociaux. Dans sa déclaration, l’artiste a reconnu avoir été violent envers sa femme à une époque mais rassure ses fans sur sa maturité.

« Hier on m’a présenté comme quelqu’un de méchant, de monstrueux. Ne venez pas me faire passer pour ce que je ne suis pas aujourd’hui. Cette histoire s’est produite lorsqu’on était copain et copine il y a longtemps de cela. Dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. (…) Aujourd’hui je suis quatre fois plus mature », a-t-il déclaré dans sa vidéo alors qu’il était entouré de sa famille.