Gérald Passedat victime d’un vol à main armée de sa montre à 60.000 euros

Gérald Passedat , chef triplement étoilé reconnu internationalement, a été victime d’une agression violente à Marseille dans la nuit de mardi à mercredi. L’auteur des faits, armé d’un couteau, lui a dérobé une montre de luxe d’une valeur élevée avant de prendre la fuite. L’incident s’est déroulé en plein cœur du VIIᵉ arrondissement, non loin de son domicile, suscitant une vive émotion parmi les acteurs du monde gastronomique et au-delà.

Figure emblématique de la gastronomie française, Gérald Passedat est notamment connu pour son restaurant Le Petit Nice, situé en bord de mer à Marseille, qui a obtenu trois étoiles au Guide Michelin en 2007, une première dans la cité phocéenne. Il est aussi un visage familier des émissions culinaires, notamment Top Chef, où il intervient en tant que chef invité. L’agression dont il a été victime soulève désormais des questions sur la sécurité des personnalités portant des objets de valeur dans cette métropole méditerranéenne.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que l’agresseur, un homme entièrement vêtu de noir et le visage masqué par une cagoule, attendait Gérald Passedat sur son trajet, ce qui laisse supposer une préméditation. Le chef, qui rentrait chez lui après son service au restaurant, a été approché peu avant minuit dans une rue du VIIᵉ arrondissement. Sous la menace d’un couteau, il a été contraint de remettre sa montre de luxe au voleur, qui a pris la fuite immédiatement après l’agression.

Une montre Patek Philippe volée lors d’une agression avec arme à Marseille

La montre dérobée est un modèle signé Patek Philippe, marque suisse réputée dans l’horlogerie de prestige, dont la valeur a été estimée à près de 60 000 euros selon les informations rapportées par le quotidien La Provence. Ce vol à main armée s’inscrit dans un contexte où de tels actes se multiplient, ciblant régulièrement des personnes publiques ou des détenteurs d’objets précieux dans les grandes villes françaises.

Au cours de l’agression, Gérald Passedat a été légèrement blessé au niveau du cou, semble-t-il sans gravité médicale. Néanmoins, le traumatisme psychologique lié à cette attaque reste important. La préfecture de police de Marseille a rapidement ouvert une enquête pour vol avec arme, confiée à la division de la criminalité territoriale (DCT), chargée d’identifier et de retrouver le responsable.

Les enquêteurs privilégient la piste d’un acte ciblé, puisque l’agresseur semblait connaître les habitudes du chef et avait probablement repéré la montre portée par ce dernier. L’attention portée à ce détail confirme une intention criminelle réfléchie plutôt qu’une attaque opportuniste.

Cette affaire met en lumière les risques accrus auxquels sont exposés certains individus dans les espaces urbains, notamment ceux reconnus publiquement et susceptibles de posséder des biens de grande valeur. Les autorités poursuivent leurs recherches pour appréhender le ou les auteurs de cette agression, tandis que le milieu gastronomique suit avec inquiétude l’évolution de cette affaire.