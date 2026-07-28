Sylvie Tellier, une Miss engagée, avait boycotté Miss Monde 2002 au Nigeria

Sylvie Tellier , ancienne Miss France et ex-directrice générale du comité Miss France, est au centre de l’attention après avoir suscité une polémique avec ses propos sur le cancer du sein. Ces déclarations ont provoqué de nombreuses réactions à son encontre, la poussant à publier des excuses publiques, reconnaissant une maladresse dans son expression. Toutefois, cette récente controverse n’est pas la première fois que Sylvie Tellier se retrouve mêlée à un débat sociétal important. Bien avant de prendre la tête du concours de beauté, elle avait déjà marqué les esprits en 2002, en refusant de participer à Miss Monde organisé au Nigeria, une décision motivée par un engagement fort envers les droits des femmes.

En 2002, alors jeune Miss France âgée de 23 ans et encore étudiante en droit privé, Sylvie Tellier choisit de renoncer à une opportunité prestigieuse : défendre la France lors du concours Miss Monde. Ce refus est rendu public et attire l’attention du fait du contexte politique et social dans lequel se tenait l’événement. À cette période, l’affaire Amina Lawal, une femme nigériane condamnée à la lapidation pour adultère après avoir eu un enfant hors mariage, agite la communauté internationale et met en lumière les violations des droits humains au Nigeria.

Ce positionnement atypique dans le monde très codifié des concours de beauté révèle une jeune femme déterminée à ne pas dissocier l’événement de la réalité sociale qui l’entoure. Selon ses déclarations ultérieures, Sylvie Tellier rapporte : « Je me suis dit que ce n’était pas possible, je ne pouvais pas aller défiler en maillot de bain dans un pays où l’on ne respecte pas les droits élémentaires de la femme. »

Un boycott symbolique face aux atteintes aux droits des femmes au Nigeria

Le choix de Sylvie Tellier de boycotter Miss Monde 2002 s’inscrit dans un contexte troublé. Cette année-là, plusieurs États du nord du Nigeria applique la charia, instaurée en 1999, et plusieurs épisodes dramatiques comme celui d’Amina Lawal ont suscité une large indignation internationale. Son refus d’y participer ne tarde pas à faire écho au-delà des frontières françaises. Plusieurs autres pays européens, parmi lesquels la Belgique, le Danemark et la Norvège, prennent également la décision de ne pas envoyer leurs candidates officielles, en signe de protestation.

Par ailleurs, la situation interne du Nigeria se dégrade rapidement avec des émeutes religieuses violentes éclatant en novembre 2002 dans la région de Kaduna. Ces affrontements entraînent un lourd bilan humain et rendent impossible la tenue du concours sur place. En conséquence, les organisateurs décident de transférer Miss Monde à Londres, qui accueille finalement la cérémonie en décembre à l’Alexandra Palace.

Malgré ce changement de lieu, Sylvie Tellier maintient son refus, refusant de revenir sur sa décision initiale. La France est alors représentée par Caroline Chamorand, une candidate issue d’un autre comité. Cette prise de position, rare dans l’univers des concours de beauté, souligne l’importance que Sylvie Tellier accorde aux principes et à la défense des droits fondamentaux, bien avant qu’elle ne devienne la directrice générale du concours Miss France en 2007.

Son engagement s’inscrit dans la continuité de sa carrière, marquée par un investissement dans diverses causes caritatives, notamment par son implication dans l’association Les Bonnes Fées, qu’elle a cofondée pour soutenir les femmes atteintes du cancer. Cet engagement explique en partie pourquoi ses propos récents sur la maladie ont été scrutés et ont suscité une vive émotion au sein du public.

À travers cet épisode de boycott en 2002, Sylvie Tellier a montré une détermination à prendre position publiquement sur des questions de société importantes, faisant montre d’une conscience sociale rarement vue à ce niveau de la représentation dans le monde des concours de beauté.