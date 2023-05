« Je ne choisirais pas Messi », Luis Figo désigne son Ballon d’Or 2023

-Publicité-

Le débat sur le prochain vainqueur du Ballon d’Or fait déjà rage sur la planète foot, à cinq mois de la cérémonie de la plus prestigieuse distinction individuelle. Dernier à réagir, l’ancien international portugais Luis Figo.

Vainqueur de la précédente édition, Lionel Messi est également candidat pour le Ballon d’Or 2023. Le dernier classement de Goal place d’ailleurs l’attaquant du PSG en tête de sa liste des favoris. Un classement approuvé par plusieurs observateurs du cuir rond qui voient l’Argentin, récemment sacré champion du monde, décrocher son huitième BO en octobre prochain.

Cependant, si Manchester City réalise un triplé avec la Ligue des Champions, la Premier League et la FA Cup, cela pourrait arranger Erling Håland (22 ans, 48 matchs, 52 buts toutes compétitions confondues cette saison) qui est juste derrière la Pulga, sur la liste de Goal. Le Norvégien peut d’ailleurs compter sur le soutien de l’ancien lauréat Luis Figo, qui a remporté le prix en 2000.

« Je ne choisirais pas Messi, car il n’est plus engagé en Ligue des Champions et cette compétition a beaucoup d’impact pour les gens qui votent, a estimé la légende portugaise dans des propos rapportés par Le Parisien. Il faut attendre la finale de la C1, mais je choisirais peut-être davantage Håland. Il est toujours dans la compétition, et il fait une saison fantastique. »

Le talisman cityzen est d’ailleurs attendu ce mercredi soir à l’Etihad stadium pour la demi-finale retour de la Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid. En cas de succès des Skyblues et d’une nouvelle masterclass du cyborg, l’ancien de Dortmund se rapprocherait d’avantage de son rêve de remporter le BO.

