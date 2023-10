« Je n’avais pas tout mon effectif », Rigobert Song justifie la défaite face au Sénégal

-Publicité-

Battu par le Sénégal (0-1) lundi soir en amical, le sélectionneur du Cameroun Rigobert Song impute cette défaite des siens à la qualité de son effectif.

Puni par la Russie (0-1) la semaine dernière, le Cameroun a essuyé lundi sa deuxième défaite consécutive dans cette trêve internationale d’octobre. Les Lions Indomptables ont été battus par le Sénégal à Lens en France. Contre les Lions de la Téranga dans une rencontre disputée au stade Bollaert, les Camerounais se sont inclinés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué par Sadio Mané à la 35è minute de jeu.

En conférence de presse d’après match, Rigobert Song a justifié cette nouvelle sortie sans victoire de son équipe. Et le sélectionneur camerounais estime qu’il n’y a pas danger. Il assure que le résultat serait différent s’il avait tout son effectif à sa disposition.

« Il n’y a pas de théorie du danger. Je pense que nous sommes dans une préparation. Je n’avais pas tout mon effectif. Ceux qui ont joué, m’ont déjà donné une idée avec qui j’irai à la CAN dans trois mois. Ce n’était pas mauvais même si c’est vrai qu’on a perdu. La première mi-temps a été difficile. Mais en deuxième, on a été présents. On a mis de la jeunesse. On a fait tourner l’effectif. J’ai espoir. On va trouver les ingrédients qui vont nous permettre d’aller dans cette compétition avec un moral haut », a-t-il expliqué aux journalistes.

Un poste menacé?

Un discours qui ne rassure cependant pas le public camerounais qui estime que l’ancien capitaine des Lions Indomptables n’est plus l’homme de la situation. A tort ou à raison? En tout cas, les statistiques ne plaident pas en faveur de l’ex-défenseur de West Ham. S’il a qualifié le Cameroun à la Coupe du monde 2022 devant l’Algérie, Rigobert Song affiche cependant un bilan famélique à la tête des Lions Indomptables: seulement 4 victoires à son actif sur le banc camerounais (7 défaites et 5 nuls) en 16 rencontres.

Certes, il semble improbable que le sélectionneur du Cameroun soit limogé avant le début de la CAN 2023 (13 janvier-11 février 2024) en Côte d’Ivoire. Mais une compétition désastreuse, avec une élimination au premier tour (pour une équipe logée dans la poule de la mort, avec le Sénégal, la Gambie et la Guinée comme co-locataires du groupe C) précipiterait certainement le licenciement du protégé de Samuel Eto’o.