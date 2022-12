« Je n’avais jamais imaginé que … », Eunice Zunon brise le silence sur sa séparation avec Tenor

L’humoriste ivoirienne et désormais artiste chanteuse Eunice Zunon s’est prononcée publiquement pour la première fois, sur sa séparation d’avec le rappeur camerounais Tenor.

Après avoir zappé la coach Hamond Chic sur l’émission Allô caviar du vendredi 2 décembre 2022, Eunice Zunon est revenue sur sa rupture avec Tenor dans Showbuzz du lundi 6 décembre. Interrogée sur la grosse bourde commise par Tenor qui a publié une de ses photos avant de la supprimer, Eunice a fini par briser le silence.

A l’en croire, il pourrait s’agir d’une erreur, car les artistes ont plusieurs administrateurs de page et Tenor pourrait ne pas être auteur de cette publication.

A ceux qui pensent que l’exposition de leur couple est la cause de leur séparation brusque et violente, Eunice, Zunon répond cash. « Si j’ai surexposé ma relation, c’est parce que je n’avais jamais imaginé que cela pouvait être possible. Une séparation avec cette personne, ce n’était pas possible dans ma tête », a-t-elle clarifié.

« J’étais arrivée à un niveau où on est ensemble, on vieillit ensemble, on meurt ensemble. Donc, je ne peux pas dire que je vais contrôler parce que forcement ça va nous suivre toute notre vie », a-t-elle justifié Eunice qui semblait être dans un conte de fée.

Toutefois, la jeune femme rassure avoir tourné définitivement la page pour se consacrer à sa carrière. C’est pourquoi, elle demande aux internautes d’arrêter de l’associer au rappeur camerounais, Tenor pour le bien de tous.