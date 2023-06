« Je n’ai pas peur » d’être licencié, Carlos Ferrer après Rwanda 0-2 Mozambique

Le sélectionneur national du Rwanda, Carlos Ferrer, a réagi à la défaite des Amavubi face au Mozambique (0-2) ce weekend, en éliminatoire de la CAN 2023. Et le technicien espagnol a assuré qu’il n’a pas peur de perdre son poste.

Condamné à gagner pour rester en vie dans ces phases qualificatives de la CAN 2023, le Rwanda ne remplira pas sa mission. En réception du Mozambique dimanche dernier, à l’occasion de la cinquième journée des éliminatoires, les Amavubi se sont inclinés sur le score de 2-0. Une défaite qui les élimine du tournoi, avant même le match de la dernière journée face au Sénégal en septembre prochain.

En conférence de presse après la rencontre, Carlos Ferrer s’est prononcé sur cette déroute des siens, la troisième des Rwandais dans ces éliminatoires. Et le technicien espagnol en a profité pour évoquer son avenir à la tête des Amavubi. Alors que cette mauvaise campagne de son équipe pourrait lui coûter sa place, le coach de 47 ans assure ne pas avoir peur d’être viré.

« Je n’ai pas peur, je suis un vrai homme, tu peux m’aimer ou pas mais je suis vrai, donc je sais que je me donne à 100%. Dans la plupart des choses, j’aurais un problème si je ne faisais pas mon travail au mieux de mes capacités, à ce sujet, disons que j’aurais un problème, mais ce n’est pas le problème« , a déclaré Ferrer dans des propos rapportés par Kigali Today.

L’Espagnol, qui entraîne les Amavubi depuis un an et deux mois, continue de dire qu’il ne sera jamais un problème pour le Rwanda et qu’il est serein dans ce qu’il fait. « Comme je le dis depuis longtemps, je ne serai pas un problème. Je suis serein dans ce que je vais faire, je suis très confiant dans ce que nous faisons. C’est un parcours difficile et c’est vrai parce que nous changeons le style de jeu, surtout en équipe nationale« , a-t-il ajouté.

Débarqué sur le banc rwandais depuis mars 2022, Carlos Ferrer a prolongé en avril dernier son contrat de deux ans avec les Amavubi. Après cinq journées, le Rwanda est dernier de la poule L avec deux points, à cinq longueurs du Mozambique et à onze du Sénégal, leader.

