« Je n’ai pas peur de Chancel Mbemba », Aubameyang avant Gabon-RDC

L’attaquant du Gabon, Pierre Emerick Aubameyang, était samedi en conférence de presse, à la veille du match face à la RDC, en 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et le capitaine des Panthères a assuré ne craindre personne dans cette équipe congolaise.

C’est une rencontre décisive pour les deux formations, en quête du billet qualificatif pour la CAN 2023 en Côte d’ivoire. Le Gabon et la RDC s’affrontent ce dimanche soir à Franceville, à l’occasion de la cinquième journée des éliminatoires du tournoi continental. Une victoire et les Panthères, qui peuvent compter sur le retour de leur star Pierre-Emerick Aubameyang, assureraient la qualification tout en scellant certainement le sort des Léopards. En revanche, un sursaut d’orgueil des Congolais, battus à domicile à l’aller, et ce sont les Gabonais qui pourraient se retrouver en difficulté… C’est dire donc toute l’importance de cette partie.

En conférence de presse d’avant-match, samedi, le capitaine de la sélection gabonaise s’est prononcé sur ce match où tout peut basculer d’un côté comme dans l’autre. Et Pierre Emerick Aubameyang a assuré que les siens sont déterminés à arracher les trois points de la victoire. L’attaquant des Blues de Chelsea en a profité d’ailleurs pour relever le défi lancé par le défenseur congolais à l’ex-joueur de Dortmund. « En ce qui concerne Chancel [Mbemba], on s’est déjà croisés ici […] Moi non plus je n’ai pas peur de jouer contre lui. Bien qu’il ait fait une belle saison », a déclaré Aubameyang, sans manquer de rappeler son respect pour le Congolais.

A en croire PEA, tout se jouera sur le terrain. « Une fois qu’on est sur le terrain, c’est à nous de prouver ce qu’on vaut », a ajouté le meilleur buteur de la sélection gabonaise. Pour rappel, le match Gabon-RDC aura lieu ce dimanche 18 juin 2023 à 18h GMT au Stade Rénovation de Franceville.

