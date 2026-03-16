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«Je n’ai pas de plan…», Guardiola avant Manchester City – Real Madrid

Largement battu par le Real Madrid (3-0), en hutième de finale aller de la Ligue des champions, Pep Guardiola reconnaît ne pas disposer de stratégie miracle avant le retour à l’Etihad ce mardi. L’entraîneur de Manchester City assure toutefois que ses joueurs tenteront tout pour renverser la situation en Ligue des champions.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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«Je n’ai pas de plan…», Guardiola avant Manchester City – Real Madrid
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L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a reconnu qu’il n’avait pas de « plan précis » avant le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Battus lourdement 3-0 lors de la manche aller en Espagne, les Citizens devront réaliser un exploit à l’Etihad Stadium pour espérer renverser la situation et poursuivre leur aventure européenne.

Conscient de l’ampleur de la tâche, le technicien catalan a toutefois assuré que son équipe abordera la rencontre avec une seule idée en tête : s’imposer. À la veille de la rencontre, Guardiola s’est exprimé devant la presse : « Je n’ai pas de plan précis pour le match contre le Real Madrid, à part essayer de jouer. » L’ancien entraîneur du FC Barcelona et du FC Bayern Munich a rappelé qu’un match de football reste imprévisible.
« Dans un match, beaucoup de choses peuvent arriver. La première chose à faire, c’est d’essayer de gagner. »

Le technicien espagnol a également évoqué l’état d’esprit attendu de ses joueurs pour tenter une improbable remontée :
« Si, après dix ans, je dois expliquer à nos joueurs ce qu’est la foi, c’est qu’il y a un problème. Je suis presque certain que nous allons essayer. Nous avons une belle opportunité. »

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