« Je me voyais comme un moins que rien … », Vano révèle ce qui a déclenché sa carrière musicale

Le chanteur Vano Baby a fait des confidences sur le début de sa carrière musicale lors de son passage sur l’émission K’Fé Week-end du vendredi 3 mas 2023 sur TVC Bénin.

Au Bénin, le chanteur Vano Baby fait partie des rares artistes qui n’ont pas peur de parler publiquement de leur vie artistique et même privée. A cœur ouvert avec Stéphanie Moncho, l’interprète du titre « Chérie Coco », a révélé ce qui a été le déclic pour sa carrière et le moins qu’on puisse dire c’est que Vano ne s’imaginait pas devenir artiste chanteur et n’en avait jamais rêvé.

C’est d’ailleurs pourquoi, en matière d’influence il n’a pas de mentor. « Jamais, je ne vais pas dire quelqu’un, je ne savais même pas que j’allais devenir artiste, je suis devenu artiste parce que je voulais m’évacuer, évacuer tout ce que je ressentais dans le moment », a-t-il confié.

Même au collègue, Vano Baby ne se faisait pas remarquer. « Je n’ai jamais fait d’impétration, je me voyais comme un moins que rien, je me suis toujours posé la question de savoir en quoi est-ce que j’étais bon, je me suis toujours vu comme un moins que rien. Depuis la 6è j’écrivais de la musique mais ça n’a jamais été un rêve », a-t-il clarifié.

Le déclic pour Vano Baby

Vano dévoile qu’il était le genre de personne totalement effacé. « Le déclic s’est fait en 2014, ma fille était venue au monde, il fallait que je m’occupe d’elle. Je voulais prouver au monde que j’avais le sens de responsabilité. La belle famille pensait que j’étais un délinquant, aujourd’hui, elle a 11 ans, elle est en 5ème, elle n’est pas comme moi … elle est très intelligente, moi j’ai un cerveau de poulet », a-t-il expliqué.

Sur le plateau de K’Fé Week-end Vano Baby a également révélé avoir pris l’avion en 2018 sans son passeport alors qu’il était invité pour un concert au Gabon. Mais tout n’est pas rose dans la vie de Vano. Très éprouvé, l’artiste déprime au moins 6 mois sur 12 par an et prévoit mettre fin à sa carrière pour se consacrer à sa famille.