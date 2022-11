« Je me suis toujours comporté de manière appropriée », André Onana règle ses comptes avec Eto’o et Song

Dans un long message posté sur ses réseaux sociaux, André Onana s’est une nouvelle fois prononcé sur son exclusion de la sélection camerounaise, en pleine Coupe du monde. Et le gardien de but des Lions Indomptables a tenu à rétablir certaines vérités.

C’est la nouvelle qui fait grand bruit sur la planète foot en cette période de Coupe du monde 2022 au Qatar. Gardien de but numéro 1 de la sélection camerounaise, André Onana a été exclu de la tanière des Lions Indomptables. Le portier de l’Inter Milan, absent lors du match face à la Serbie (3-3) lundi, en deuxième journée du groupe G, a été écarté pour indiscipline. Une information confirmée par le sélectionneur Rigobert Song et dans la foulée par la Fédération camerounaise de football.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Qatar Fifa Coupe du Monde Equateur - - Senegal Fifa Coupe du Monde Iran - - USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 2 0 Uruguay Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 3 Ghana Fifa Coupe du Monde Cameroun 3 3 Serbie

S’il a un temps déclaré à la presse camerounaise avoir été éjecté du groupe par ses papas Samuel Eto’o et Rigobert Song pour indiscipline, le joueur de 26 ans est revenu à la charge. Et cette fois-ci, l’ancien gardien de but de l’Ajax a tenu à rétablir certaines vérités. En effet, dans un long post sur les réseaux sociaux, André Onana a martelé ne jamais avoir manqué de respect à ceux qui le dirigent et clamé son amour pour le maillot des Lions Indomptables

« Je tiens à exprimer mon affection pour mon Pays et les Lions Indomptables. Hier, je n’ai pas été autorisé à être sur le terrain pour aider le Cameroun, comme je le fais toujours, à atteindre les objectifs de l’équipe. Je me suis toujours comporté de manière appropriée, et pour mener l’équipe vers le succès », a commencé André Onana.

« J’ai mis tous mes efforts et mon énergie afin de dénouer les liens d’une situation ambiguë, mais je n’ai pas rencontré la réceptivité espérée. Certains moments sont difficiles à assimiler. Cependant, je considère et respecte toujours les décisions des personnes garantes de la gestion et de l’encadrement de notre équipe », a ajouté le natif de Nkol Ngok qui contredit ainsi son sélectionneur.

Enfin, le dernier rempart milanais a souhaité bonne chance à ses coéquipiers qui affrontent le Brésil cette semaine, dans une rencontre où la victoire est indispensable pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

« Tous mes encouragements vont à mes coéquipiers, car nous avons démontré que nous sommes capables d’aller très loin dans cette compétition. Les valeurs que je promeus en tant que personne et en tant que professionnel sont celles qui m’identifient, et que j’ai hérité de ma famille depuis ma tendre enface. Représenter le Cameroun est un immense privilège. La Nation d’abord et pour toujours», a conclu Onana.

Selon les informations de L’Equipe, André Onana a décidé ce mardi matin de quitter le Qatar et le rassemblement des Lions Indomptables. Selon le média Français, il s’est rendu à l’aéroport de Doha où il embarquera pour Paris avant de rejoindre Yaoundé.