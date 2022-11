Cameroun: écarté pour indiscipline, André Onana sort du silence

Dans une interview accordée au média Afrik Inform Tv, André Onana s’est prononcé sur sa mise à l’écart lors du match Cameroun-Serbie (3-3) en Coupe du monde. Et le gardien de but a confirmé avoir été écarté pour indiscipline.

Gardien principal de l’équipe camerounaise, André Onana a été écarté du match face à la Serbie (3-3) lundi dernier, en deuxième journée du groupe G. Dans un communiqué, la Fécafoot a indiqué que son joueur a été laissé de côté pour indiscipline.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Qatar Fifa Coupe du Monde Equateur - - Senegal Fifa Coupe du Monde Iran - - USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 2 0 Uruguay Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 3 Ghana Fifa Coupe du Monde Cameroun 3 3 Serbie

En conférence de presse, le sélectionneur Rigobert Song a confirmé la situation du portier de l’Inter Milan. « André est mis de côté pour indiscipline. C’est est un maillon important mais il faut être discipliné. On doit privilégier le groupe et pas les individualités. On ne remet pas en cause ses performances. J’ai demandé qu’il attende. On va voir s’il va changer« , a déclaré l’ancien capitaine des Lions Indomptables.

Dans une interview accordée à Afrik Inform Tv, Onana est revenu sur ce sujet qui fait beaucoup de bruit, tant au Cameroun que dans le reste de l’Afrique. Et l’ancien gardien de l’Ajax a tenté de calmer le jeu. «J’ai été puni par le président Eto’o et le coach Rigobert Song qui sont mes papas, je respecte leur décision. Je suis sanctionné pour indiscipline», a tempéré le joueur de 26 ans, qui confiait toutefois qu’il «ne souhaite pas en dire plus« .

Selon les informations de L’Equipe, André Onana a décidé ce mardi matin de quitter le Qatar et le rassemblement des Lions Indomptables. Selon le média Français, il s’est rendu à l’aéroport de Doha où il embarquera pour Paris avant de rejoindre Yaoundé.