«Je lui serai éternellement reconnaissant», Hakimi sur son amitié avec Mbappé

-Publicité-

Dans une longue interview accordée à RMC Sport pour faire le bilan de ses trois saisons passées au PSG, Achraf Hakimi en a profité pour évoquer son amitié avec Kylian Mbappé, sur et en dehors des terrains.

Arrivé au PSG à l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan, Achraf Hakimi fait incontestablement partie des cadres indiscutables du vestiaire parisien. Au côté d’un certain Kylian Mbappé, le Lion de l’Atlas est l’un des artisans de la domination des Rouge & Bleu en France. Mais plus que leur complicité sur le terrain, le duo voue une véritable amitié en dehors des pelouses. La belle preuve en est la visite surprise du capitaine des Bleus dans la tanière des Lions lors de la Coupe du monde 2022 pour échanger avec le Marocain.

Une belle amitié confirmée par le Natif de Madrid dans une longue interview avec RMC Sport: « Dans le football, tu as beaucoup de coéquipiers. J’en ai connu beaucoup. Mais des amis, tu en as peu parce que les joueurs peuvent quitter le club. Avec Kylian, la connexion a été authentique. Il m’a souvent aidé quand je suis arrivé, il m’a tendu la main quand j’en avais besoin. Il m’a rendu mon adaptation facile. Surtout avec son rang de joueur de classe mondiale ».

Achraf Hakimi, qui passe sa troisième saison chez les pensionnaires du Parc des Princes, a également exprimé sa reconnaissance envers son coéquipier et ami. « Je lui serai éternellement reconnaissant, il m’a aidé quand je ne parlais pas la langue, quand je ne connaissais personne. Cette connexion est à l’origine de notre amitié actuelle, sur et en dehors du terrain. Quand tu es à l’aise avec un coéquipier, sur et en dehors d’un terrain, tout est plus facile. Jouer avec lui, vu le joueur qu’il est, ça rend tout plus facile. Nous jouons le même football, nous nous comprenons vite, en un regard où l’autre attend le ballon et à quel moment. C’est facile de jouer avec lui ».

🎙 Hakimi : "Avec Kylian, la connexion est authentique." pic.twitter.com/2CI2Mye5BV — RMC Sport (@RMCsport) November 7, 2023