« Je lui offre le … », la promesse de Emma Dobre pour le feat de Manager Confirmé et Kerozen

Le chanteur ivoirien Kerozen a répondu à une demande de featuring de Manadja Confirmé après la séparation de ce dernier à son artiste DJ Congélateur. Une réponse validée par la productrice Emma Dobre qui a également promis un cadeau à l’ex-manager de DJ Congélateur.

Lorsqu’une porte se ferme, d’autres s’ouvrent forcément. C’est du moins ce qui ressort de la séparation de Manadja Confrmé et son artiste DJ Congélateur. Reçu sur l’émission Peopl’EMik mardi dernier, celui qui avait opposé un refus catégorique à sa séparation avec DJ Congélateur est revenu sur sa décision en annonçant leur séparation.

Quelques heures après l’émission, Manadja Confirmé a demandé un featuring avec le chanteur Kerozen dans un direct sur sa page Facebook. « Je veux faire une collaboration avec mon Papa DJ Kerozen. J’ai décidé de me lancer seul et c’est avec lui que je veux collaborer. Aidez-moi à me mettre en contact avec lui », a-t-il demandé.

Mais la réaction de Kérozen ne s’est pas fait attendre. L’artiste valide la demande en donnant une réponse favorable à Manadja Confirmé. « Dites à Manadja confirmé, que c’est validé. dieu va essuyer ses larmes », a écrit Kerozen sur sa page Facebook.

Dans la foulé, la productrice de l’interprète du titre l’Elu, Emma Dobre a aussi réagi favorable à la demande en offrant le clip à l’ex-manager de DJ Congélateur qui a décidé de se reconvertir en artiste. « Mon Artiste Kerozen accepte de faire un feat avec Manadja confirmé. Je lui offre le clip », a écrit Emma Dobre ce mercredi matin sur sa page Facebook.