« Je leur ai dit que … », voici comment Lolo Beauté a expliqué la fuite de sa nµdité à ses enfants

Lolo Beauté, la sœur du général Camille Makosso a révélé sa réaction envers ses enfants après la fuite de sa nµdité sur les réseaux sociaux.

Lors d’une séance d’épilation à la cire fin février 2023, Lolo Beauté a laissé tomber sa serviette par inadvertance après avoir sursauté. La vidéo ayant fait le tour des réseaux sociaux, est également tombée sur ses enfants notamment sa fille aînée de 19 ans.

Selon la sœur de Camille Makosso, après avoir fait face à la colère des internautes, elle a décidé d’affronter ses enfants notamment sa fille aînée qui est très active sur les réseaux sociaux. Mère de cinq enfants, Lolo Beauté dévoile avoir montré elle-même la vidéo à polémique à ses enfants avant de leur expliquer ce qui s’est passé.

« Ma grande fille à 19 ans, vous l’avez une fois vu venir crier sur les réseaux sociaux, je suis la fille de Lolo Beauté ? Non, c’est parce que je sais éduquer mes enfants. Mais si j’ai eu un accident, vous voulez que je fasse quoi ? Mes enfants ont déjà vu l’image. J’ai fait asseoir mes enfants et puis je leur ai dit que c’était un accident. »a expliqué Lolo Beauté qui semble toujours affecter par cet incident.

Sur la fuite de la nudité de Lolo Beauté

En pleine séance d’épilation le dimanche 26 février 2023, Lolo Beauté, sœur du pasteur Camille Makosso a fait tomber sa serviette laissant voir son entrejambe. « J’ai subi une épilation à la cire et comme je n’ai pas l’habitude de faire ce genre de séance, j’ai voulu faire une publicité à ma cousine de Bordeaux. Et par maladresse, par brulure, j’a (…) », c’est ainsi que Lolo beauté a commencé par expliquer à ses abonnés et fans comment sa nµdité s’est retrouvée sur les réseaux sociaux.

D’après elle, la cire qui coulait sur sa partie intime brulait tellement qu’elle a sursauté.« J’ai sauté et par maladresse, on a vu un … à la cire. j’étais en plein live quand ça se produisait. Par respect pour ma personne, j’ai automatiquement supprimé ce direct de ma page et j’ai fait un autre live avec beaucoup de respect », a-t-elle expliqué mercredi dernier dans un direct.

Les excuses de Lolo Beauté

Après sa grosse bourde, Lolo Beauté a présenté des excuses publiques et clarifie qu’il s’agissait d’un accident qui n’était pas prémédité. « Je suis franchement désolée et je vous présente encore mes excuses, sincèrement pour cet accident qui s’est produit », a lancé Lolo Beauté à l’endroit de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA). La sœur de Camille Makosso ajoute avoir supprimé automatiquement la vidéo de sa page après l’incident. Mais dit-elle,« il a eu tellement de personnes malintentionnées, puisque la vidéo ne s’est pas retrouvée sur les réseaux sociaux par ma faute ».

Elle souligne que des captures ont été repostées alors qu’elle avait déjà supprimé sa vidéo.« Je suis responsable, j’ai 5 enfants, je ne suis pas une vagabonde notoire donc, je ne pourrai pas faire un déshonneur volontaire envers la gente féminine. ça a été une erreur pour moi de faire un direct d’une épilation à la cire mais c’est un accident. Je ne l’ai pas fait exprès, je voulais juste faire de la publicité à ma cousine, encore une fois, je suis désolée », a-t-elle insisté.

De la sanction de la HACA

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), l’Institution chargée de la régulation de la Communication Audiovisuelle en Côte d’Ivoire en référence à l’article 80 bis de la loi n°2017-868 du 27 décembre 2017, tel que modifié par la loi n°2022-979 du 20 décembre 2022 portant régime juridique de la communication audiovisuelle a promptement réagi à la fuite de la nudité de Lolo Beauté sur les réseaux sociaux.

Selon l’organe de régulation, «la diffusion de contenus audiovisuels de toute plateforme de blogueur, activiste ou influenceur disposant de plus 25 000 abonnés en ligne, n’a pas de caractère de correspondance privée et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle« .

Dans sa décision , la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a annoncé la restriction du compte META de Lolo Beauté pour une période de 30 jours ainsi que la suspension de la monétisation dudit compte Facebook.