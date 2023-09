« Je lavais les marmites sur les lieux de cérémonies », Vano raconte sa galère avant la gloire

- Publicité-

Le rappeur Vano Baby s’est ouvert à ses fans sur TikTok ce weekend. Dans un live diffusé sur l’application, l’auteur de « Tu mérites tout » a raconté une partie de son histoire.

Avant d’être connu sous le pseudo Vano, Aurel Sylvanus Adjivon a galéré fort. Il a touché le fond, comme il le dit. « Je lavais les marmites sur les lieux de cérémonies pendant 4 à 5 jours pour gagner 2 500 à 3 000 FCFA. C’est avec cet argent que j’achetais les couches et le lait pour mon enfant. J’arrivais à économiser difficilement 500 FCFA pour mes séances en studio. Rien n’est facile dans la vie… », a-t-il déclaré, les yeux remplis d’émotions.

J’ai travaillé au port. Je déchargeais des sacs de riz et autres. J’ai beaucoup souffert là-bas. J’ai emprunté des chemins très difficiles… Vano

L’artiste explique qu’en plus de ses difficultés financières, il traînait également des divergences avec sa famille après la naissance de son enfant. Le courant ne passait pas avec son père, ni avec sa mère. D’ailleurs, il ne vivait plus dans la maison de ses parents. Livré à lui-même, il affrontait seul les vicissitudes de la vie.

Fait marquant, le déclic pour Vano

Rongé par la faim, Vano a décidé de se rendre chez sa mère pour avoir de quoi manger. « Je n’avais rien mangé depuis la veille… Je tenais à peine debout », a-t-il confié. Malheureusement pour Vano, les choses ne s’étaient pas passées comme il l’aurait voulu.

Difficilement, j’ai été servi et au moment de manger, ma mère enchaînait avec des insultes et des remontrances. Vano

Exaspéré, Vano avait abandonné le plat. « J’ai repris le chemin du retour à pied. Ma maman m’a suivie avec un zem pour me remettre un billet de 500 FCFA, mais j’ai refusé. C’est depuis ce jour que je me suis promis de réussir et de m’offrir un meilleur avenir. »

Un parcours qui explique l’humilité de l’artiste

Aujourd’hui, l’entourage de Vano témoigne de l’humilité dont il fait preuve. Selon eux, c’est le résultat de tout ce qu’il a vécu. rapidement compris que la roue tourne. « Aujourd’hui, j’ai ce qu’il faut pour assurer mes besoins, ceux de mes enfants et cela me permet d’aller au secours d’autres personnes », a-t-il confié.

