Arthur producteur et acteur : le film à succès qui a rapporté près de 50 millions de dollars

Ce samedi 13 juin 2026, la chaîne TF1 propose une soirée spéciale dédiée au Grand Concours , un rendez-vous événementiel entièrement consacré aux années 2000. Ce programme anniversaire, animé par Arthur, invite plusieurs personnalités à tester leurs connaissances sur les séries télé, chansons emblématiques et films qui ont marqué cette décennie. L’émission met en compétition des figures populaires du petit écran et du spectacle dans une ambiance conviviale mêlant souvenir et divertissement.

Parmi les invités de cette édition figurent Steevy Boulay, Cristina Cordula, Faudel, Bernard Montiel, Sylvie Tellier, Laurent Romejko ainsi que Philippe Vandel. Ensemble, ils replongent le public dans une époque forte en émotions, rythmée par la nostalgie et ponctuée de challenges ludiques.

À la tête de cette soirée, Arthur, de son vrai nom Jacques Essebag, incarne une référence majeure du divertissement français. Présent sur les ondes dès la fin des années 1980, il est devenu un pilier du paysage audiovisuel national, tant à la télévision qu’à la radio. Ce parcours exceptionnel inclut également une incursion notable au cinéma, un aspect moins connu de sa carrière aux multiples facettes.

Arthur, une carrière XXL entre radio, télévision… et cinéma

Arthur est surtout reconnu pour ses émissions emblématiques sur TF1, notamment Les Enfants de la télé, Vendredi tout est permis, À prendre ou à laisser et Les Touristes. Ces programmes ont profondément marqué la télévision française en proposant un divertissement familial accessible et populaire. Parallèlement, il a tenu une place majeure dans le paysage radiophonique à travers des émissions cultes telles que Arthur et les Pirates sur Europe 1 puis Europe 2, consolidant ainsi sa notoriété auprès d’un large public.

Au-delà de son rôle d’animateur, Arthur s’est imposé comme un producteur influent dans le secteur audiovisuel. Il a développé un réseau solide qui lui a permis de se diversifier. Il se retrouve même parfois devant la caméra, avec des participations dans plusieurs films français. En 1998, il tient son propre rôle dans Paparazzi d’Alain Berbérian. Par la suite, on le voit dans Mes amis de Michel Hazanavicius et Élie annonce Semoun.

En 2018, Dany Boon fait appel à lui pour un petit rôle dans la comédie à grand succès La Ch’tite Famille, un film qui aura rapporté près de 50 millions de dollars dans le monde. Cette apparition illustre la place particulière qu’occupe Arthur dans le paysage culturel français, oscillant entre animation, production et jeu d’acteur.

Ce film de Dany Boon qui a rapporté près de 50 millions de dollars

La Ch’tite Famille, sorti en 2018, marque le retour de Dany Boon à l’univers du Nord, sans être pour autant une suite directe de Bienvenue chez les Ch’tis. Le film raconte l’histoire de Valentin Duquesne, un architecte parisien à succès interprété par Boon, qui dissimule ses origines modestes du Nord de la France. Sa vie bascule lorsque sa famille arrive à Paris pour fêter l’anniversaire de sa mère, incarnée par Line Renaud. Un accident lui fait perdre la mémoire, réveillant son accent ch’ti et ses habitudes d’antan.

Ce casting rassemble des acteurs reconnus comme Laurence Arné, Valérie Bonneton, François Berléand et Pierre Richard, ainsi que de nombreuses célébrités en caméo, dont Arthur lui-même. Le film a su séduire un large public, enregistrant plus de 5,6 millions d’entrées en salles en France et générant un chiffre d’affaires proche de 50 millions de dollars à l’échelle internationale.

Producteur influent, Arthur multiplie les projets

Au-delà de ses apparitions publiques, Arthur est surtout un homme d’affaires dont le nom est associé à plusieurs projets ambitieux dans le domaine de la production audiovisuelle et cinématographique. Dès 2011, il figure parmi les producteurs du thriller de science-fiction Source Code, porté par Jake Gyllenhaal. Il a également contribué à l’investissement dans Larry Crowne, avec Tom Hanks, participant ainsi à la production américaine via sa société.

Dans le cinéma français, Arthur accompagne le succès des Tuche, une franchise devenue un phénomène au box-office national. Plus récemment, il s’est engagé dans des productions variées, mêlant télé-réalité et documentaires, renforçant sa présence dans tous les segments du secteur audiovisuel.

Malgré cette diversification, Arthur demeure étroitement lié au divertissement familial. À 59 ans, il continue de présenter certaines des émissions les plus regardées de TF1 tout en consolidant son rôle de producteur influent, confirmant une trajectoire professionnelle riche et dynamique.