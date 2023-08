Vano Baby: accusé d’avoir traité les artistes togolais de mendiants, le rappeur béninois rompt le silence  

- Publicité-

Le rappeur béninois Vano Baby a adressé un message aux Togolais après avoir récemment été impliqué dans une polémique l’accusant d’avoir qualifié les artistes togolais de mendiants.

Lors d’une session en direct sur TikTok avec Amiral mercredi, Vano Baby s’est ouvert sur différents aspects de sa carrière. Invité à donner son avis sur les défis auxquels les artistes sont confrontés dans l’industrie du showbiz béninois, y compris les attaques, le harcèlement et la diffamation sur les réseaux sociaux, le rappeur en a profité pour illustrer son propos avec un exemple bien connu dans l’industrie musicale togolaise.

« À Lomé, juste à côté du Bénin, les artistes togolais ont créé un mouvement de telle manière que (sans leur manquer de respect), par exemple, lorsqu’un artiste rivalise avec son collègue, les fans sortent de l’argent pour lui acheter un billet et l’envoyer en Europe, aux États-Unis… Juste pour pimenter la compétition avec son collègue, et ce dernier cherche aussi à mobiliser ses fans pour qu’ils fassent de même. En ce qui me concerne, je ne pourrais jamais aller sur TikTok ou sur les réseaux sociaux et crier : « Achetez-moi un billet, cotisez pour moi, s’il vous plaît, je veux aller aux États-Unis… Jamais ! », a-t-il déclaré.

Dans la foulée, ces propos de l’artiste ont rapidement été rapportés par certains médias togolais, notamment Visionnaire magazine 0.2, qui a titré : « Les artistes togolais seraient apparemment considérés comme des mendiants d’après l’artiste béninois Vano ». Cette publication a très vite débouché sur une polémique qui accuse le rappeur béninois d’avoir traité des compatriotes togolais de mendiants.

« Les artistes togolais sont mes frères… »

Face à la controverse grandissante, Vano Baby a brisé le silence dans une vidéo publiée sur son compte TikTok ce vendredi 25 août 2023. Après avoir rappelé sa familiarité avec la culture togolaise, l’interprète du titre « Diyo » a expliqué que ses propos ont été déformés et qu’il n’insulterait jamais les artistes d’un pays.

« Cette vidéo est pour mes frères togolais. J’ai vu certains de vos médias qui ont rapporté que j’ai traité les artistes togolais de mendiants. Ils ont déformé mes propos. Chez moi, un artiste mérite du respect, car moi-même je suis dans la même profession. Je ne fais pas de distinction entre petits et grands artistes. Un artiste mérite d’être respecté. J’ai la chance de parler aussi l’Ewe (dialecte du Togo) et ce n’est pas parce que je l’ai appris, je suis né avec », a souligné le sorcier vivant.

« Quand je suis dans ma voiture, j’écoute des artistes togolais. Pourquoi insulterais-je tous les artistes d’un pays ? Je suis quelqu’un d’éduqué. Je connais beaucoup d’artistes togolais. Vos contributions pour aider vos artistes à voyager, c’est votre façon de les soutenir. Ces médias ont simplement déformé mes propos. Les artistes togolais sont mes frères et je ne fais pas cette vidéo parce que j’ai peur« , a-t-il ajouté.

Cette mise au point de Vano a été bien accueillie par les Togolais, comme en témoignent les commentaires. De nombreux internautes ont même suggéré une collaboration entre l’artiste béninois et le rappeur togolais Ghettovi, actuellement considéré comme le président incontesté du rap game togolais.

