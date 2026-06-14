Adeline Blondieau apporte son soutien à Flavie Flament en marge de l’affaire Patrick Bruel

Adeline Blondieau, actrice et personnalité engagée, adresse un message fort contre toutes formes de violences, appelant à briser le silence pour protéger les victimes. Ce jeudi 11 juin 2026, elle a partagé sur Instagram une réflexion percutante soulignant que les violences touchent un large éventail de personnes, des enfants aux femmes, en passant par les populations les plus vulnérables. Selon elle, le silence est l’arme la plus efficace des agresseurs, car il isole et détruit les victimes, tout en maintenant une forme de complicité sociale. Elle dénonce également l’indifférence de ceux qui détournent le regard pour préserver leur confort personnel, insistant sur l’importance d’une prise de conscience collective et d’une mobilisation générale contre ce fléau.

Cette prise de parole intervient quelques jours après les nombreux rassemblements commémoratifs organisés en France en hommage à Lyhanna, une fillette de 11 ans dont le corps sans vie a été retrouvé le 4 juin 2026 dans un silo agricole à Puycasquier, dans le Gers. Ce drame a profondément secoué l’opinion publique et relancé les débats sur la protection des enfants et la lutte contre la violence. Adeline Blondieau a voulu, par son engagement, porter la parole des victimes, souvent réduites au silence par la peur ou la honte.

Dans son message, l’actrice a également cité Flavie Flament, figure médiatique qui a récemment révélé avoir été violée à l’âge de 16 ans, accusant le chanteur Patrick Bruel. Cette référence illustre l’ampleur et la gravité des témoignages qui commencent à émerger dans le débat public, mettant en lumière des violences souvent passées sous silence depuis des décennies.

Adeline Blondieau : un témoignage personnel et un appel à la parole

Adeline Blondieau n’en est pas à son premier engagement sur ce sujet. Elle confie s’être elle-même reconnue dans certains récits de victimes. « J’ai été victime et je me sens concernée », affirme-t-elle, précisant qu’elle se sent aussi « responsable » de porter sa parole pour aider d’autres personnes à sortir du silence. Elle évoque les lourdes répercussions personnelles qu’elle a dû affronter en s’exprimant publiquement, mais souligne également que son témoignage a pu encourager d’autres victimes à s’exprimer.

Pour l’ex-comédienne, la multiplication des paroles, qu’elles soient médiatiques ou anonymes, rend aujourd’hui ces violences difficiles à ignorer. Elle perçoit un mouvement de libération de la parole qui, selon elle, revêt une importance capitale dans la lutte contre les violences. Cette dynamique nouvelle alimente un débat nécessaire au sein de la société, accompagnée d’une prise de conscience accrue.

Sur les réseaux sociaux, Adeline Blondieau invite clairement sa communauté à s’engager. Elle rappelle que le silence équivaut à un choix, une forme de complicité inconsciente avec les auteurs de violences. L’actrice affirme avoir pris parti résolument, rejoignant ainsi d’autres figures publiques engagées comme Bénédicte Delmas, avec qui elle a partagé des expériences de travail à l’écran. Ce positionnement public vise à déstigmatiser le traumatisme des victimes et à inciter à la vigilance collective face aux violences.