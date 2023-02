« Je l’aime et c’est … », elle drague Manadja Confirmé et met en garde la jeune Mauricette

Une ivoirienne vivant en France a fait une belle déclaration d’amour à l’artiste chanteur Manadja Confirmé, ancien manager de DJ Congélateur.

Depuis une semaine qu’il a décidé d’accepter la fin de sa collaboration avec DJ Congélateurs, Manadja Confirmé reçoit des soutiens de toute part. Entre parcelles, argent et d’autres dons en nature et en espèce, il pourra aussi mettre fin à son célibat s’il n’est pas encore marié. Pour cause, une jeune dame lui a fait la cour depuis la France.

»Je vis présentement en France et je compte venir en Côte d’Ivoire pour Manadja confirmé. Car il est un homme avec un grand cœur et je suis célibataire. Je n’ai pas besoin de son argent, je suis posée. Juste son amour et c’est sincère. Merci Mauricette pour ton boulot formidable et remarquable. Mais tu es trop dans les photos de mon confirmé. Je l’aime et c’est loin d’un buzz. Établissez le contact svp », a balancé celle qui se fait appeler Prouncess x queens.

Une déclaration certainement suscitée par ses clarifications sur sa relation avec Mauricette avec qui il est accompagné lors de toutes ses sorties. »La jeune dame toujours à mes cotés est ma camarade. C’est elle qui me manage. Elle n’est pas ma go », a souligné Manadja confirmé pour mettre fin aux polémiques sur leurs proximités afin de ne pas éloigner de lui les femmes qui l’admirent.