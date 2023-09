« Je l’aime … », Aya Nakamura sous le charme de Fally Ipupa

- Publicité-

Aya Nakamura, une chanteuse d’origine franco-malienne, a exprimé une profonde admiration envers Fally Ipupa, un artiste congolais renommé. Les deux artistes ont déjà collaboré sur une chanson, et lors d’une interview, Aya Nakamura a ouvertement exprimé son amour et son admiration envers Fally Ipupa.

Aya Nakamura, la chanteuse franco-malienne, voue une grande admiration à Fally Ipupa, avec qui elle a déjà collaboré sur une chanson qu’ils ont créée ensemble. Elle a exprimé son admiration pour Dicap la Merveille lors d’une interview sur la chaîne de télévision francophone TV5 Monde. « Je l’aime artistiquement trop. Il est vraiment trop fort’’. Il est vraiment incroyable », a déclaré Aya Nakamura.

Aya Nakamura est la chanteuse franco-malienne la plus écoutée au monde. Son dernier album, intitulé « DNK », a été très bien accueilli par les amateurs de musique africaine, française et même américaine. Elle a acquis une popularité remarquable en Afrique grâce à sa collaboration musicale sur le morceau « Bad Boy » avec l’artiste de la Rumba congolaise, Fally Ipupa.

- Publicité-

Aya Nakamura et Fally Ipupa espèrent tous les deux trouver le temps de travailler à nouveau ensemble et ravir leurs fans respectifs. « Nous avons parlé il y a quelques semaines. Je lui ai dit que je suis entièrement concentrée sur l’organisation de mon festival. Il a également un emploi du temps chargé, il est vraiment partout. Nous devrons trouver le moment pour nous retrouver et le faire comme il se doit », a-t-elle révélé.

Articles similaires