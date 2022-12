« Je formule le vœu de stabilité pour notre pays en cette période d’élections », Nicéphore Soglo

Dans un message rendu public ce mercredi 28 Décembre 2022, l’ancien président Nicéphore Soglo a formulé le vœu de stabilité et de prospérité au peuple béninois qui traverse une période électorale.

A travers une déclaration, l’ancien président Nicéphore Soglo s’est adressé au peuple béninois qui se prépare à élire ses représentants à l’assemblée nationale, neuvième législature. L’ancien président de la République a eu une pensée spéciale « à tous ceux qui ont donné de leur vie pour la construction de notre démocratie chèrement acquise et ceux qui sont contraints de passer cette période de nouvel an loin du Bénin, leur pays« .

Le vice président du forum des anciens chefs d’Etat et de gouvernement d’Afrique n’a pas occulté cette période caractérisée par les élections législatives du 08 Janvier 2023. Il souhaite que cette compétition électorale se fasse sans bain de sang.

« Et c’est tout naturellement que je formule le vœu de stabilité et de prospérité pour notre pays en cette période d’élections législatives. Plus question de voir le sang de nos compatriotes couler à l’occasion des contestations électorales« , a martelé l’ancien chef d’Etat.

Aux uns et aux autres, l’ancien chef d’Etat a formulé ses vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2023 : l’année de la réconciliation nationale.

Poursuivre les efforts de décrispation …

L’ancien président Nicéphore Soglo a reconnu dans son adresse les efforts du pouvoir pour la décrispation de la tension sociale. Je ne cesserai jamais de rappeler au gouvernement de son Excellence Monsieur Patrice Talon, qu’il est de sa responsabilité de construire la paix et la liberté pour chaque citoyen de ce pays partout où il se trouve. Les progrès réalisés ces derniers jours dans le cadre de la décrispation de la tension politique, sont certes louables, mais il reste encore beaucoup à faire afin d’instaurer le dialogue et la confiance réciproque avec le peuple de notre pays, a affirmé l’ancien président de la République;

Selon lui, seule la libération de tous les prisonniers politiques et le retour au bercail de tous les exilés en sont la condition.