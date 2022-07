« Je dois redresser notre pays, … on se prépare pour un retour incroyable », Donald Trump

Ce mardi, Donald Trump est en visite à Washington, une première depuis janvier 2021 et les événements du Capitole. Et l’ancien président américain s’est livré ce mardi 26 juillet 2022 un discours digne d’un candidat en campagne.

Cinq cent cinquante-deux jours après son départ de la Maison Blanche et un certain 6 janvier, Donald Trump, invité par America First Policy Institute, un cercle de réflexion géré par ses alliés, était de retour pour la première fois dans la capitale fédérale américaine. Pour la circonstance, le milliardaire de 76 ans a présenté un plan d’action pour le « président républicain qui regagnera la Maison Blanche en 2024 ».

Après avoir dressé un portrait apocalyptique du pays, il a glissé: « L’histoire est loin d’être terminée et on se prépare pour un retour incroyable, on n’a pas d’autre choix. » Tout ça est un coup monté », la commission ne compte « que des voyous et des pirates », a rétorqué mardi Donald Trump, très combatif. « Ils veulent m’atteindre pour que je ne sois plus capable de travailler pour vous, mais je ne crois pas que ça va marcher », a-t-il ajouté avec un sourire aux lèvres.

Donald Trump n’a jamais concédé sa défaite. Evoquant, sans aucune preuve, des « fraudes électorales massives », il consacre depuis deux ans l’essentiel de ses interventions publiques à dénoncer « une élection volée ». Il a toutefois mis mardi ce discours en sourdine. « Je dis toujours que j’ai été candidat une première fois et que j’ai gagné, puis que j’ai été candidat une seconde fois et que j’ai remporté encore plus de voix », s’est-il contenté de déclarer. Avant d’ajouter, « je vais peut-être devoir le faire une troisième fois! », en promettant des « détails » dans les semaines à venir.