« Je devrais c0ucher avec … », les confidences de Jaqueline Tossou, Miss Togo 2022

Jaqueline Tossou a réagi aux polémiques qui ont vu le jour depuis qu’elle a remporté le concours de beauté Miss Togo 2022 notamment des faits d’intimidation et de harcèlement s3xuel.

Depuis son sacre de Miss Togo 2022, Jaqueline Tossou est au cœur de vives polémiques. Interrogée sur ses bads Buzz qui ébranlent son mandat de Miss Togo, Jaqueline Tossou a reconnu avoir été la Miss la plus critiquée dans l’histoire de cette compétition de beauté. Tout a commencé par une vidéo virale sur les réseaux sociaux qui l’affiche comme une femme « débraillée ».

« Après mon élection, je suis rentrée chez moi très fatiguée. J’avais hâte de revoir ma famille de qui je me suis séparée durant une semaine. Lorsque mes amis du quartier ont appris que c’est moi qui ai été élue, ils se sont réveillés très tôt pour me surprendre chez moi. Je venais à peine de me réveiller et je n’ai pas eu le temps de m’arranger. Et malgré que je leur ai interdit de me filmer, leur joie était tellement immense qu’ils n’ont pas pu se contrôler”, a-t-elle clarifié.

En ce qui concerne les polémiques de harcèlement s3xuel dont elle aurait été victime, la jeune femme a donné sa version des faits. “Lorsque j’étais candidate, on m’a dit des choses surprenantes, notamment que je devrais coucher avec telle ou telle personne, que je devrais payer pour remporter la couronne », a-t-elle révélé.

Mais elle rassure n’avoir pas cédé aux intimidations. « Je n’ai rien fait de tout ça. Ce n’était que des rumeurs. J’ai remporté la couronne en toute transparence”, a-t-elle rassuré.