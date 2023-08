« Je bénis l’Amérique chaque fois que j’ai fini de manger, le Ghana ne vaut pas la peine de mourir pour lui »

Ancienne légende des Black Stars, Wilberforce Mfum a expliqué comment il attribue à l’Amérique la vie qu’il peut actuellement se permettre.

Selon la légende du football, il est toujours reconnaissant d’avoir défié un ordre militaire et d’avoir déménagé aux États-Unis pour jouer au football en regardant les avantages que cela a apportés à sa vie par rapport à l’état actuel de certains de ses collègues qui se sont sacrifiés pour rester au Ghana.

« Je me demande toujours, si ce n’était pour l’Amérique, où serais-je aujourd’hui. Donc, même si je suis au Ghana, chaque fois que j’ai fini de manger, je dis que Dieu bénisse l’Amérique », a-t-il déclaré dans une interview relayée par Ghanaweb.

Wilberforce Mfum pendant ses années de gloire était connu pour ses tirs de missiles qui lui ont valu le nom de Mfum ‘atete’ (doit tore un filet), après avoir déchiré une fois un filet de but avec un tir. En 1967, il a défié un ordre du gouvernement militaire de l’époque et s’est faufilé hors du Ghana pour mener sa carrière de footballeur en club aux États-Unis. Selon lui, il n’a jamais regretté sa décision compte tenu de l’état actuel de certains de ses collègues et de la façon dont d’autres sont morts.

Mfum a joué pour l’équipe olympique de football du Ghana aux Jeux olympiques d’été de 1964. Il a également joué pour l’équipe nationale de football du Ghana. En 1963, il marque deux buts en finale de la Coupe d’Afrique des nations 1963 alors que le Ghana remportait le titre. Il est le deuxième meilleur buteur de la Coupe d’Afrique des nations 1968 lorsque le Ghana avait fini deuxième.

