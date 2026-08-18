Jay-Jay Okocha se confie sur sa relation avec Ronaldinho et révèle les raisons de son départ du PSG

Jay-Jay Okocha est revenu sur ses années au Paris Saint-Germain, marquées notamment par sa complicité avec Ronaldinho. L’ancien international nigérian a aussi révélé que ses relations tendues avec Luis Fernandez avaient largement contribué à son départ du club parisien en 2002.

L’ancien capitaine des Super Eagles, Jay-Jay Okocha, est revenu sur ses années parisiennes et sur sa relation avec Ronaldinho. L’ancien meneur de jeu nigérian a également expliqué que ses désaccords persistants avec Luis Fernandez avaient largement pesé dans sa décision de quitter le PSG en 2002. Arrivé au Paris Saint-Germain en 1998, Jay-Jay Okocha a partagé le vestiaire avec Ronaldinho durant les premiers mois de la carrière européenne du Brésilien. Les deux joueurs, réputés pour leur créativité et leur goût du spectacle, avaient rapidement noué une relation particulière.

Dans le podcast Obi One, Okocha a raconté avec enthousiasme les séances d’entraînement partagées avec Ronaldinho. L’ancien international nigérian explique qu’il prenait autant de plaisir à observer le Brésilien qu’à évoluer à ses côtés. « Ils avaient du mal à nous affronter. Imaginez-nous à notre apogée ! C’était incroyable. J’attendais chaque entraînement avec impatience, rien que pour le regarder jouer, et il me regardait aussi jouer », a-t-il raconté. Loin de chercher à se mesurer l’un à l’autre, les deux hommes auraient surtout apprécié leurs qualités respectives. Okocha assure qu’il n’était pas question de rivalité, encore moins d’imitation. « On n’essayait pas de se copier. On admirait plutôt ce que l’autre pouvait apporter », a-t-il expliqué, avant de souligner le rôle qu’il avait pu jouer auprès d’un Ronaldinho encore jeune à son arrivée à Paris.

Les désaccords avec Fernandez

Si l’entente était excellente entre les deux artistes, leurs rapports avec Luis Fernandez étaient nettement plus compliqués. Nommé entraîneur du PSG en décembre 2000, en remplacement de Philippe Bergeroo, le technicien français a dirigé Okocha durant les deux dernières saisons de son passage dans la capitale. Selon le Nigérian, le style de management de Fernandez, particulièrement exigeant, s’accordait difficilement avec la personnalité des deux joueurs. Okocha se souvient notamment de reproches adressés au duo lorsqu’il les voyait sourire ou plaisanter dans le vestiaire.

Ces tensions auraient fini par précipiter son départ. À l’été 2002, après quatre saisons au PSG, Okocha a quitté la France pour rejoindre Bolton Wanderers en Premier League. « On a eu beaucoup de problèmes avec Fernandez, et je ne comprenais pas pourquoi. Franchement, c’est pour ça que je suis parti », a-t-il affirmé.

Un souvenir intact de Ronaldinho

Malgré ce contexte compliqué, Okocha garde une profonde admiration pour Ronaldinho. Le Nigérian estime avoir simplement accompagné le jeune Brésilien à ses débuts, sans jamais chercher à rivaliser avec lui. « Il avait toujours le sourire. Il n’y avait aucune compétition. J’admirais simplement son talent », a-t-il confié.

Quelques années plus tard, Ronaldinho s’est imposé comme l’un des joueurs les plus spectaculaires de sa génération, remportant notamment le Ballon d’Or en 2005. Une trajectoire que son ancien coéquipier parisien avait déjà pu entrevoir lors de leurs années communes au PSG.