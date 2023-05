Javier Tebas: « Vinicius sera Ballon d’Or »

-Publicité-

En marge de la présentation du documentaire « Fanáticos de lo Real » de Burger King, le président de la Liga Javier Tebas a évoqué plusieurs actualités sportives. Il voit notamment Vinicius Jr comme futur Ballon d’Or.

Vinicius Jr est l’attraction numéro 1 du football en ce moment. Auteur d’une saison incroyable jusqu’ici, le prodige brésilien a encore mis tout le monde d’accord mardi dernier contre Manchester City (1-1), en demi-finale aller de la Ligue des champions. Intenable comme à son habitude sur son côté gauche, Vini a inscrit l’unique but du Real Madrid, d’une frappe magnifique en dehors de la surface.

Une nouvelle performance XXL de Vinicius, qui le place désormais aux côtés de Haaland et Mbappé au sommet du football mondial. D’ailleurs, le président de la Liga, Javier Tebas voit l’international Auriverde comme futur Ballon d’Or. En marge du lancement d’un documentaire de Burger King, le dirigeant espagnol s’est d’abord prononcé sur le choc entre le Real et City.

« Un grand match. C’était ce que l’on attendait. Un grand Real Madrid. Ils se débrouillent toujours très bien au match retour. Bien sûr que je suis pour le Real Madrid au match retour, comme toujours. Je suis très Madridista, même si je ne suis pas fan de Florentino Pérez« , a lancé Tebas, relayé par Real France, avant de faire l’éloge de Vinicius Jr.

« Je me souviens qu’il y a quelques saisons, j’avais dit que Vinicius était un crack et j’avais été critiqué. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. J’ai été surpris qu’il ne fasse pas partie de l’équipe Fifpro et du Ballon d’Or. Il fait partie des trois ou quatre meilleurs joueurs du monde. Il sera Ballon d’Or« , a-t-il ajouté. Reste à savoir si le brésilien pourra prétendre à cette distinction cette année.

