Javier Tebas: « Vinicius est insulté parce que… »

Dans des propos relayés par relevo ce jeudi, le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré que Vinicius Jr est insulté parce que c’est un grand joueur. Il compare même la situation du jeune brésilien à celles de ses illustres prédécesseurs, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, par le passé.

Alors qu’il a tenté de calmer la situation en Espagne ce mercredi, en présentant ses excuses à Vinicius Jr, pour sa réaction critique dès le soir du match Valence-Real, le président de la ligue espagnole de football Javier Tebas vient de tenir des propos qui risquent de faire à nouveau parler. En effet, lors d’une conférence de presse diffusée par Relevo, le dirigeant de Liga a estimé que Vini était insulté à cause de son talent. Il a même établi une comparaison entre les insultes racistes reçues par l’ailier brésilien et celles qui ciblaient Cristiano Ronaldo et Lionel Messi lorsqu’ils évoluaient en Espagne.

« Nous ne sommes pas seulement concentrés sur la lutte contre le racisme. Vinicius fait l’objet d’insultes parce que c’est un grand joueur. Si on regarde bien, en prenant du recul, les grands joueurs que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont ceux qui ont le plus d’insultes. Dans un cas homophobes et dans l’autre sur une déficience intellectuelle (il fait référence aux attaques sur l’autisme, ndlr). C’est parce que ce sont de grands joueurs et qu’ils suscitent de la malveillance« , a-t-il lancé, selon la retranscription de RMC Sports.

Javier Tebas se acuerda de los insultos que recibían Ronaldo y Messi en su momento.



Javier Tebas se acuerda de los insultos que recibían Ronaldo y Messi en su momento.



💬 "Los grandes jugadores como Ronaldo y Messi son los que más insultos recibían. En un caso por temas homófobos y en el otro por discapacidad intelectual". pic.twitter.com/4Gpz854huo — Relevo (@relevo) May 25, 2023

« Si vous vous mettez en colère parce que Vini est très bon, au lieu de lui dire «putain de noir», dites-lui « pourquoi vous ne la fermez pas, comme le roi d’Espagne l’a dit à Chávez », a ajouté Javier Tebas. Des propos qui peuvent se comprendre dans une certaine logique, mais qui risque fortement de faire parler, alors que les voix continuent de s’élever pour condamner les actes racistes contre Vinicius Jr.

