Javier Tebas ne lâche pas Kylian Mbappé et le PSG

Dans un entretien accordé à L’Equipe ce mercredi, le président de la Liga, Javier Tebas, s’est de nouveau attaqué au PSG et à Kylian Mbappé. Le dirigeant espagnol réclame notamment des sanctions sportives contre le club parisien.

C’est la révélation qui a bousculé le monde du football cette semaine. Dimanche dernier, le Parisien révélait dans son édition du jour, la somme astronomique déboursée par le PSG pour prolonger son prodige Kylian Mbappé. D’après le média français, le natif de Bondy devrait toucher 630 millions d’euros bruts sur trois ans, s’il va au bout de son bail actuel avec le champion de France en titre.

Dans le détail, Kylian Mbappé aurait d’abord touché une prime à la signature de 180 millions d’euros, payés en trois saisons, avant de percevoir un salaire de 72 millions annuels, soit 6 M€ mensuels. Une prime de fidélité serait également incluse à hauteur de 240 millions bruts, là aussi en 3 fois (70 en 2022, 80 en 2023 et 90 en 2024). Des chiffres fous qui ont fait halluciner les acteurs du football. Et comme il fallait s’y attendre, le président de la Liga Javier Tebas, s’est prononcé sur le sujet.

En croisade contre le PSG depuis plusieurs années, le dirigeant espagnol s’est une nouvelle fois lâché contre le club parisien et ses moyens économiques sans limites. «On savait que pour que Mbappé reste au PSG, il faudrait le payer très cher. Mais connaissant Al-Khelaïfi, cela me paraît peu… Il n’a pas de limites pour accomplir ses objectifs. Le PSG et Al-Khelaïfi ont démontré que l’argent n’est pas leur problème. S’il avait fallu donner 200 millions de plus à Mbappé, ils les auraient donnés. Pourtant, il est impossible avec les normes actuelles que le PSG puisse supporter de telles dépenses», a-t-il déclaré dans un franc parlé qu’on lui connaît bien.

Il a ensuite fait remarquer les pertes colossales subies par le PSG ces dernières années: «Sur les six ou sept dernières saisons, le PSG a perdu 1 milliard d’euros. Il rompt l’écosystème du football européen. Comment les autres clubs peuvent-ils être en concurrence avec quelqu’un qui perd 1 milliard d’euros ? C’est compliqué». Javier Tebas prône même des sanctions sportives contre le club français: “Il y a une certaine volonté de l’UEFA, mais il faut des décisions plus rapides et plus efficaces dans l’application des normes qui existent. 10 M€, pour le PSG et Nasser, c’est un café ! Les sanctions doivent être dissuasives et toucher aussi le sportif. Celles qui ont été prises ne le sont pas. Ces pénalités progressives ne fonctionnent pas, il faut sanctionner dès maintenant.«

Pour rappel, l’UEFA a récemment sanctionné le PSG d’une amende de 65 M€, dont 55 M€ avec sursis, pour manque de respect du fair-play financier. Pas encore suffisant au goût de Javier Tebas, qui ne compte pas lâcher le champion de France.