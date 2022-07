Javier Tebas: « J’aimerais voir Cristiano Ronaldo en Liga »

Dans un entretien accordé à AS, le président de la Liga, Javier Tebas, a évoqué la rumeur d’une potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo à l’Atlético Madrid. L’avocat n’est pas contre un retour de CR7 dans le championnat espagnol.

C’est la rumeur qui a grandi dans la presse espagnole ces derniers jours. L’Atletico Madrid serait très intéressé par la venue de Cristiano Ronaldo, qui tente de forcer son départ de Manchester United. Interrogé à ce sujet par AS, le président de la Liga, Javier Tebas, veut revoir le quintuple Ballon d’Or évoluer dans le championnat espagnol.

«J’aimerais voir Cristiano Ronaldo en Liga. Que ce soit faisable ou non pour l’Atlético de Madrid, ils devront faire un mouvement de sortie s’ils veulent faire venir ce joueur. Je ne sais pas, mais pour faire de la place à un joueur de ce niveau, il faut que certains joueurs lui cèdent leur place» a-t-il expliqué.

CR7 n’est pas le bienvenu à l’Atletico

Toutefois, le président des Colchoneros, Enrique cerezo, a récemment fermé la porte à un éventuel recrutement de CR7. «Je ne sais pas qui a inventé cette histoire de Cristiano Ronaldo à l’Atlético de Madrid. Ce n’est certainement pas vrai. (…) C’est pratiquement impossible pour lui de venir à l’Atlético de Madrid», a-t-il affirmé à la Cadena Cope.

De leur côté, les supporters des Colchoneros ont également publié un communiqué, pour exprimer de façon claire, leur position sur une possible venue de CR7 dans leur club. «Le joueur mentionné se situe aux antipodes des valeurs défendues par notre Atleti, que sont la force, la générosité, la simplicité et l’humilité», explique notamment la publication officielle de l’Union Internationale des Peñas de l’Atlético de Madrid. Les chances de voir le Portugais sous les couleurs de l’Atleti sont, on peut le dire, très faibles.