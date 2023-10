« J’avais peur de Cristiano Ronaldo », Gigi Buffon révèle son adversaire le plus coriace

-Publicité-

L’ancien gardien de la Juventus, Gianluigi Buffon, a parlé de ses difficultés face à Cristiano Ronaldo.

Ronaldo est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps, et l’attaquant d’Al Nassr a tourmenté plusieurs gardiens de but pendant son séjour en Europe.

L’ancien gardien de la Juventus, Gianluigi Buffon , était l’un de ceux chargés d’essayer d’arrêter le Portugais au cours de la dernière décennie et le gardien italien n’a pas réussi.

Aussi génial que soit Buffon, il n’avait aucune chance d’arrêter le coup de pied inoubliable de Ronaldo pour le Real Madrid contre la Juventus en 2018. Un retourné acrobatique venu d’une autre planète qui continue de hanter la momie italienne, retraité depuis mai dernier.

Interrogé sur le ou les joueurs qu’il a craints le plus au cours de son immense carrière, Buffon a placé CR7 au sommet de la pyramide. « Il y en avait beaucoup mais ceux qui ont marqué beaucoup de buts pour moi étaient Vieri et Cristiano Ronaldo. Chaque fois que Ronaldo me voyait, il marquait parce qu’il avait une qualité de but extraordinaire », a confié l’ancien capitaine de la Squadra Azzurra, cité par Tuttojuve ( via Juvefc.com ).

Avant de revenir une énième fois sur le but du siècle du quintuple Ballon d’Or, qui lui avait valu les applaudissements du public turinois. «À la stupéfaction générale des supporters, les supporters de la Juventus, avec un grand esprit sportif, se sont levés pour l’applaudir et alors qu’il revenait au milieu du terrain, me voyant avec incrédulité, il s’est approché de moi et m’a dit : « Eh bien, à 33/34 ans, pas mal , hein Gigi ? »

Cristiano Ronaldo a marqué un total de 11 buts contre Buffon tout au long de sa carrière, dont 10 en UEFA Champions League.

