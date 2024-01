« J’aurais adoré, mais… » : Hervé Renard s’exprime sur son prêt avorté en sélection ivoirienne

-Publicité-

Ce jeudi soir, la Fédération française de football a refusé d’accorder le sélectionneur de l’équipe nationale féminine en « prêt » à la Côte d’Ivoire. Sur Canal + Foot, ce dernier a livré ses impressions.

Hervé Renard, malgré son désir de répondre favorablement à l’appel de secours de la Côte d’Ivoire, a été informé par Philippe Diallo et le Comité exécutif de la FFF qu’il n’avait pas l’autorisation de s’engager dans cette démarche. En effet, Hervé Renard a déclaré à Canal + Foot qu’il aurait aimé que cela se réalise, mais le destin en a décidé autrement.

Désormais, il se concentrera sur la préparation du Final Four de la Ligue des nations féminins avec l’équipe de France, qui affrontera l’Allemagne en demi-finale à Lyon le 23 février.

Notons que malgré deux défaites et une victoire en phase de groupes de la CAN 2023, l’équipe ivoirienne est qualifiée pour les huitièmes de finale et affrontera le Sénégal à Yamoussoukro lundi soir.