Jaouen Hadjam rejoint Brighton jusqu’en 2031

Brighton a officialisé mardi 25 août 2026 la signature de Jaouen Hadjam en provenance des Young Boys, avec un contrat qui court jusqu’en juin 2031. Le défenseur algérien compte 21 sélections avec l’Algérie.

Hadjam avait rejoint le club bernois en janvier 2024 après son passage au FC Nantes. Son transfert vers l’Angleterre marque une nouvelle étape après ce rebond en Suisse, dans un parcours qui l’a conduit du championnat de France au football suisse avant la Premier League.

Les Young Boys attribuent au joueur 98 matches, 6 buts et 7 passes décisives sous leurs couleurs. Ces statistiques couvrent son passage dans le club depuis son arrivée en 2024.

Le club suisse présente ce transfert comme le premier départ direct d’un joueur actuel des Young Boys vers la Premier League depuis 13 ans.