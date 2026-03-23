Jamy Gourmaud : sa maison des années 70 dans les Alpilles, murs saumon et piscine

Le 23 mars 2026, France 5 diffuse un inédit du programme Le monde de Jamy intitulé « Sucre : comment réduire la dose ? » , consacré à l’explosion de la consommation de sucre et à ses effets sur la santé. À la fois animateur et vulgarisateur, Jamy Gourmaud signe un numéro pédagogique qui interroge les conséquences de cette surconsommation et les mécanismes biologiques en jeu, tandis que sa vie privée reste ancrée dans un autre décor : une maison nichée au cœur des Alpilles, à Aureille.

Ce numéro souligne la volonté de l’animateur de décrypter des problématiques de santé publique pour un large public, en multipliant expériences et démonstrations. Le choix du thème s’inscrit dans un contexte où la consommation sucrée est souvent pointée du doigt par les professionnels de santé pour ses effets sur le métabolisme et le bien-être général.

Hors plateau, Jamy cultive la discrétion. Sa demeure provençale, où il partage la vie quotidienne avec son épouse Manuela, offre un contraste marqué avec l’univers télévisuel : simplicité de la bâtisse, immersion dans la nature et objets accumulés au fil des voyages et des rencontres.

Un refuge provençal entre curiosité et simplicité

Située dans le village d’Aureille, au cœur du massif calcaire des Alpilles, la propriété est entourée de forêts de chênes et baignée d’une lumière caractéristique de la Provence. L’animateur raconte avoir été fortement ému lors de sa première visite : « J’ai eu la larme à l’œil », confiait-il, frappé par la sensation immédiate de déconnexion offerte par le site.

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La maison, datée des années 1970, présente des murs couleur saumon et une allure volontairement simple. Une petite piscine complète l’ensemble, sans recherche ostentatoire : l’accent est mis sur l’harmonie avec le paysage plutôt que sur le luxe. Installé depuis 2018, le couple y passe désormais une grande partie de l’année, un choix dicté par le besoin de ralentir et de retrouver une vie plus proche des rythmes naturels.

À l’intérieur, le décor évoque un cabinet de curiosités plus qu’une décoration standardisée. On y repère un œuf d’autruche, des sculptures, des bibelots, une lampe à pétrole et des bougeoirs rapportés du Sri Lanka. Chaque objet, selon l’observation des occupants, porte sa propre histoire et participe à une collection organisée qui reflète la curiosité et la passion du vulgarisateur scientifique.

Manuela Gourmaud, compagne de Jamy depuis plusieurs décennies, observe avec amusement la prudence nécessaire à la manipulation de ces pièces : impossible de déplacer quoi que ce soit sans précaution, souligne-t-elle, témoignant de l’équilibre fragile entre souvenirs et quotidien.

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