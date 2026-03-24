Jamy Gourmaud honnête : « Un petit peu pesant » d’être reconnu dans la rue

Invité du Buzz TV du Figaro le 23 mars 2026, Jamy Gourmaud a livré un regard franc sur sa relation à la notoriété, admettant ne pas s’y être préparé malgré des décennies passées à expliquer la science à la télévision. Connu pour son rôle phare dans C’est pas sorcier et aujourd’hui à la tête de Le Monde de Jamy sur France 5, l’animateur a expliqué pourquoi la célébrité, même bienveillante, peut parfois peser.

Interrogé par le journaliste Damien Canivez, Jamy Gourmaud a reconnu : « J’étais absolument pas préparé. Je pense que je n’y suis toujours pas préparé ». Cette déclaration surprend par sa franchise, alors que l’animateur cumule plus de vingt ans de présence sur le petit écran avec C’est pas sorcier puis de nombreuses années à poursuivre ce travail de vulgarisation scientifique. Son parcours télévisuel l’a rendu familier au grand public, mais n’a pas effacé la difficulté à vivre avec l’exposition médiatique permanente.

Jamy attribue en grande partie la nature de son rapport au public au type de programmes qu’il anime. « J’ai le sentiment d’avoir un contact avec le public qui est très bienveillant. Moi, je ne fais pas d’émission polémique, j’apporte du contenu », a-t-il expliqué. En privilégiant l’information et la pédagogie plutôt que la controverse, il a construit une image rassurante qui lui vaut une large bienveillance parmi les téléspectateurs.

Un rapport à la célébrité qualifié de « pesant » mais relativisé

Malgré cette bienveillance, Jamy Gourmaud admet que l’attention publique peut parfois devenir contraignante. « De temps en temps, c’est un petit peu pesant », a-t-il concédé, avant d’ajouter avec son humour cantonné : « Mais franchement, y a bien pire. » Interrogé sur une comparaison imagée par son interlocuteur – « Vous n’êtes pas au fond de la mine, c’est ça ? » – il a répondu par un simple « Voilà. », montrant sa capacité à relativiser sans dramatiser.

Publicité

Le même jour que l’entretien, Jamy était à l’antenne sur France 5 avec un documentaire du Monde de Jamy intitulé Sucre, comment réduire la dose ?. Fidèle à la ligne qu’il revendique, le programme vise à informer sans moraliser : « L’objectif n’est pas de faire une croix sur le sucre. C’est de continuer à en consommer mais de façon raisonnable », a-t-il précisé à TV Mag.