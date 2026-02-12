James Milner égale Gareth Barry en Premier League

Brighton a concédé une défaite minimale (0-1) contre Aston Villa mercredi, lors de la 26e journée de Premier League. Entré en jeu après le coup d’envoi, James Milner avait débuté la rencontre sur le banc et a fait son apparition sur la pelouse à la 22e minute.

Cette entrée marque sa 15e participation en championnat cette saison et, surtout, porte son total de matches en Premier League à 653. Avec ce chiffre, Milner atteint le même palier qu’un autre monument du championnat, Gareth Barry, désormais ex æquo pour le nombre d’apparitions dans l’élite anglaise.

À 40 ans, l’Anglais prolonge une carrière remarquable par sa longévité et sa régularité. Il a fait ses débuts dans la compétition en novembre 2002 sous le maillot de Leeds United, avant d’enchaîner des passages à Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool et, aujourd’hui, Brighton.

Une carrière marquée par la constance