Jamel Debbouze prépare ‘Meurtres à Trappes’ pour France Télévisions

France Télévisions confirme la préparation de nouveaux épisodes de la saga Meurtres à…, avec deux têtes d’affiche annoncées : Jamel Debbouze pour un opus à Trappes et Julia Vignali pour Montceau‑les‑Mines. Les tournages sont annoncés malgré des contraintes budgétaires qui ont déjà entraîné la suspension de plusieurs projets en cours, tandis que des rediffusions occuperont la grille durant l’été.

Meurtres à… est une collection de téléfilms policiers portée par France Télévisions. Chaque épisode met en scène un duo d’enquêteurs confronté à une intrigue locale, parfois reliée à des histoires personnelles qui ressurgissent pour l’un des protagonistes. Le format, renouvelé régulièrement par des épisodes autonomes, rencontre un public fidèle qui suit à la fois les enquêtes et la galerie de visages appelés pour chacune des étapes.

Plusieurs projets avaient déjà été confirmés pour la suite de la franchise, dont un épisode proposé par Julia Vignali, dont l’idée a été présentée directement à la direction de production. En attendant les inédits, la chaîne a prévu des rediffusions durant la période estivale pour maintenir l’attractivité de la collection.

Castings annoncés, calendrier et contraintes de production

Anne Holmes, directrice des programmes de France Télévisions, a détaillé ces projets au Parisien le 28 juin. Elle a annoncé : « Nous aurons ainsi Meurtres à Montceau‑les‑Mines avec Julia Vignali et Meurtres à Trappes, que prépare Jamel Debbouze, tourné en septembre prochain ». La précision du calendrier situe au moins une session de tournage pour l’automne, en dépit des incertitudes financières évoquées par la direction.

La responsable a par ailleurs souligné l’impact des restrictions budgétaires sur la production de la fiction : « Nos contraintes budgétaires nous obligeant à réduire le volume, nous avons encore plus d’exigence et de réflexion sur ce qu’on lance ». Ces mots font écho à la suspension de plusieurs épisodes qui étaient en cours de préparation, et traduisent une sélection renforcée des projets susceptibles d’être maintenus jusqu’à la diffusion.

La venue de Jamel Debbouze à la franchise suscite l’attention médiatique, sans que son rôle précis n’ait été dévoilé : reste à voir quel rôle endossera le mari de Mélissa Theuriau, précise le communiqué relayé par la presse. Le recours à des personnalités connues pour porter un épisode s’inscrit dans la stratégie habituelle de la collection, qui mise sur des visages populaires pour attirer l’attention sur des territoires variés.

Julia Vignali a, pour sa part, confirmé son retour devant la caméra lors d’une intervention dans l’émission Culture médias. Elle a annoncé : « Il y aura bientôt Un ‘Meurtre à’ Montceau‑les‑Mines avec Julia Vignali. Je reprends du service en tant que comédienne, mes premières amours ». Elle a ajouté vouloir mener l’enquête dans « la région de mon cœur » et a évoqué sa double carrière présentatrice/comédienne comme une source de satisfaction : « Cette double carrière que je m’apprête à reprendre, ça me rend très heureuse… ».

Interrogée sur un éventuel partage d’affiche avec Kad Merad, elle a refusé de se précipiter : « J’ai un énorme respect pour les comédiens, et une carrière, c’est très long à construire. Je les admire trop pour prétendre pouvoir partager d’emblée l’affiche avec eux. Il faut du temps et accumuler de l’expérience »