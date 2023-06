«Jamais de ma vie, je ne ferai ça»: quand Benzema parle de son après-carrière

A 35 ans, Karim Benzema n’est plus épargné par les questions sur son après-carrière dans le foot. Et l’attaquant français sait déjà le métier qu’il n’embrassera jamais après avoir raccroché les crampons: celui de consultant.

A l’instar d’un certain Cristiano Ronaldo qui se la coule à Al Nassr, Karim Benzema a également choisi l’Arabie Saoudite pour ses dernières années de carrière professionnelle. A 35 ans, l’attaquant français a signé un contrat juteux avec le champion saoudien, Al Ittihad. On parle d’un bail de 400 millions d’euros sur deux ans. Soit un salaire de 200 M€ par an. Une dernière aventure pour le Ballon d’Or 2022 qui compte en profiter pour grapiller quelques trophées dans le Golfe avant sa retraite sportive. Car oui, à l’instar de ses ainés, le natif de Lyon n’y échappera pas non plus.

A ce jour, l’ancien joueur du Real Madrid n’a jamais partagé son projet de reconversion. Mais une chose est sure, il n’acceptera jamais le travail de consultant. Dans une interview avec un ami Youtuber, KB9 a donné les raisons de son choix de ne pas suivre cette voie pourtant empruntée par plusieurs légendes du foot dont Thierry Henry, Rio Ferdinand ou encore Djibril Cissé.

«Etre consultant ? Pas trop, je n’aime pas trop. En fait, des fois ils vont parler correctement du football. Et puis des fois c’est n’importe quoi. Ouais. Mais c’est. A la radio, à la télé, il faut parler d’accord, faut débattre. Parce qu’eux-mêmes les anciens footballeurs, ils savent ce que c’est qu’être sur un terrain« , a déclaré Benzema.

Donc moi je ne cautionne pas que tu parles mal d’un joueur de foot. Si le mec n’a pas été bon, tu peux dire : aujourd’hui ça s’est mal passé. Il n’a pas été bon parce que tu sais ce que c’est ! Et enfoncer comme ça quelqu’un dans les radios et à télé, moi, je ne peux pas. Ensuite, si un jour on me demande de devenir consultant après ma retraite, jamais de la vie. Jamais non, jamais je ne ferai», a précisé le Français, catégorique sur son choix.

