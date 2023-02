« J’ai vite eu l’argent à cause de mon … », Ciara dévoile enfin la source de sa richesse

Connue comme l’une des jeunes femmes béninoises qui exhibent de l’argent sur les réseaux sociaux, pour prouver qu’elle est riche, Julienne Abigbè alias Ciara a dévoilé la source de sa richesse dans l’émission Kfé week-end du vendredi 3 février 2023.

Julienne Abigbè ne rate aucune occasion pour prouver à ses détracteurs qu’elle est très riche et ne manque de rien. Elle a également pour habitude de s’afficher avec des liasses de billet de dix mille FCFA comme pour irriter ses détracteurs.

Interrogée sur la source de revenue qui lui permet aujourd’hui de compter des millions et d’être propriétaire de l’une des industries de mèches de luxe (Ciara Corporate) dont l’unité avoisine parfois le million, Ciara s’est confiée sans langue de bois.

« Je suis le genre de femme qui aime tout afficher », a-t-elle reconnu. Mais qu’est-ce qui lui donnait autant d’argent ? En réponse à cette question, Ciara évoque une précédente relation amoureuse. « J’avoue que j’étais gamine, j’ai vite eu l’argent à cause de mon ex. C’est lui qui m’a fait », a-t-elle confié sans aller dans les détails.

Toujours sur la défensive

A l’en croire, elle avait déjà de l’argent avant de se faire arrêter en Chine pour une affaire de trafic de drogue. « Quand on m’a arrêté, le mieux à faire, c’est de chercher à savoir… Mais on m’a vite jugé. J’ai été torturée pendant un mois pour un truc que je n’ai pas fait », a-t-elle indiqué. À noter que dans l’émission Kfé Week-end Ciara a confié avoir été enchainée de la tête au pied après une tentative de suicide.

« Ce qui me fait mal, les gens au pays ne me connaissent pas et le peu de personne qui ont eu l’occasion de m’approcher ne parlent pas. Je ne suis pas ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Je suis énervée, c’est la Chine qui m’a rendu ainsi », a déclaré Ciara pour justifier son caractère défensif sur les réseaux sociaux.

Un complot contre Ciara ?

Arrêtée le 20 juin 2016 par le Bureau de lutte contre la fraude de l’Administration des douanes de la municipalité de Guangzhou en Chine pour trafic de drogue à 24 ans. Elle a été libérée de prison et mise sous contrôle judiciaire en 2017 puis extradée au Bénin.

Après sa sortie de prison le 19 juillet 2017, Julienne Abigbè alias Ciarath Aladja a confié avoir été piégée par un de ses amis, un compatriote béninois résidant en Chine. Mais Ciara semble toujours abattu plus de 5 ans après sa détention en Chine.