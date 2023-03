« J’ai usé de mes contacts pour monter dans l’avion », ce jour où Vano Baby a voyagé sans passeport

Le rappeur béninois Vano Baby a fait de très graves révélations sur l’un de ses voyages qui a failli lui coûter sa liberté pour avoir pris l’avion sans passeport du Bénin au Gabon.

« J’ai fait de l’exploit », c’est ainsi que Vano Baby a qualifié la fois où il est monté à bord d’un avion sans passeport ni visa au Gabon, pour répondre à une invitation sur un concert organisé par le président gabonais. Cette révélation a été faite alors qu’il évoquait les faits marquants de sa vie sur l’émission K’Fé Week-end du vendredi 3 mars 2023.

« La fois où j’ai voyagé sans documents, sans pièces d’identité et me suis retrouvée en prison au Gabon », a-t-il lâché sans faire dans la dentelle. D’après lui, il était en Guestar sur un concert. « J’avais déposé mon passeport au consulat de France, et je devrais recevoir un visa. Le visa devrait sortir le vendredi et ce même vendredi soir on devrait monter dans l’avion parce que j’étais sur un concert avec Hiro, et beaucoup d’autre artistes », a-t-il expliqué.

Vano Baby interpelé au Gabon

A en croire le rappeur, son contact au consulat l’avait rassuré qu’il recevra son passeport à temps. « Sauf que, j’avais déjà reçu mon cachet, je me disais que le passeport allait sortir et que le soir j’allais prendre mon vol. A 17 heures, le consulat a fermé, j’ai usé de mes contacts pour monter dans l’avion, sans documents, sans passeport, sans papier, je me suis retrouvé au Gabon », a indiqué l’artiste qui a précisé que les faits se sont déroulés en 2018.

Mais Vano n’a finalement pas suivi le concert. Arrivé à l’aéroport du Gabon, il a été interpellé pour avoir voyagé sans papier. « J’arrive à l’aéroport, dans les aéroport, ils ont de petites cellules pour les immigrés, On m’a donné une cellule VIP, j’y suis resté, j’avais droit à mon téléphone, il y avait la bouffe qui venait. J’entendais le concert mais je n’ai pas quitté l’aéroport pendant trois jours et je suis rentré dans un autre avion pour rentrer à Cotonou », a confié Vano Baby.

Interrogé sur comment il a pu prendre un vol sans passeport ni visa, le rappeur révèle avoir reçu l’aide d’un directeur de l’immigration de l’aéroport cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. « Il y avait un directeur de l’immigration de l’aéroport qui m’a dit (…) », a-t-il dévoilé.