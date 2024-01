« J’ai une personne qui est meilleure que 100 amis … », Mahama Abdoul Fatah

- Publicité-

L’ancien taekwondo Mahama Abdoul Fatah a fait une tendre déclaration à l’endroit de son épouse, Konnie Touré, avec qui il s’est marié il y a bientôt un an à la grande mosquée de la Riviera-Golf dans la commune de Cocody.

Depuis leur mariage, Mahama Abdoul Fatah ne rate aucune occasion pour exprimer sa fierté d’avoir épousé Konnie Touré. En pleine CAN 2023, Mahama Abdoul Fatah Oly a encore attiré l’attention sur son couple en faisant une tendre déclaration à son épouse Konnie Touré.

« Je n’ai pas 100 amis mais j’ai une personne qui est meilleure que ces 100 amis et c’est celle que j’appelle ma femme Konnie Touré Cho. Je cherche refuge avec les paroles parfaites d’Allah contre tout mal et mal, et de tous les yeux du monde, A’uzu bi kalimatillah taammah, Min kulli shaytaanin wa hammah, Wa min kulli aynil lammah« , a-t-il écrit le lundi 15 janvier 2024 sur sa page facebook.

De son côté, depuis son mariage, Konnie Touré, présentatrice ivoirienne savoure avec joie les délices du mariage qu’elle dévoile à travers de courtes vidéos prises en compagnie de son époux , Mahama Abdoul Fatah Cho.